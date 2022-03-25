Piso 21 и рэпер Ñejo присоединяются к своим голосам в сингле «Salvavidas»

Майами, 25 марта Колумбийская группа Piso 21 и пуэрториканец Нехо объединили свои голоса в сингле «Salvavidas», песне, которая отражает «музыкальную синергию», которая сочетает в себе «стили и звуки» обеих сторон, сообщил в пятницу лейбл Warner Music Latina. Звук «Salvavidas» содержит «идеальный баланс между поп-музыкой, которая приглашает на вечеринку рукой городского, который неизбежно заставляет наше тело танцевать», описал лейбл. Новый сингл выпущен с музыкальным видео, записанным на «райских пляжах» города Санта-Марта в Карибском бассейне Колумбии. Сотрудничество между Piso 21 и Ñejo, которые некоторое время дружили друг с другом, резко возросло после того, как пуэрториканец написал стих и отправил их в поп-группу. Колумбийцы создают новое сотрудничество в своей карьере, в ходе которого они объединили усилия с такими художниками, как Пабло Альборан, The Black Eyed Peas, Кристиан Нодал и Малума. По словам Warner Music Latina, базирующейся в Майами (США), Piso 21 готовится предложить «выступления в разных частях мира, даты которых будут объявлены в ближайшее время». Артисты из Медельина выпустили в марте 2021 года свой третий студийный альбом «Любовь во времена Перрео», с которого были выпущены такие синглы, как «Dulcecitos» (с Зионом и Ленноксом), «Pa 'Olvidarme de Ella» (с Кристианом Нодалом) и «Cuando Estás Tú» (с Софией Рейес).