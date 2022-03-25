Перу против Уругвая: Федерико Вальверде и его впечатляющий дальний удар, который разбился на перекладине отборочных турниров Катара 2022

Перу против Уругвая: нападающий «Чарруа» Федерико Вальверде почти забил сенсационный гол нестандартно в матче на дату 17 отборочного турнира Qatar 2022, который проходил на стадионе Сентенарио в Монтевидео.

Через 47 минут после начала матча атака сборной Уругвая была наполовину очищена перуанской защитой, а футбол удерживал Федерико Вальверде.

Второй атакующий шаг Уругвая, казалось, не представлял опасности, и ожидалось, что Селеста возобновит атаку на красно-белую зону.

Однако Федерико Вальверде удивил выстрелом около 35 метров за пределами коробки. Удар был сильным и был направлен на удар в перекладину, несмотря на растяжку перуанского голкипера Педро Галлезе.

Сборная Перу доходит до матча с Уругваем после четырех матчей без поражений с тремя победами и одной ничьей. Белая роха обыграла Боливию в Лиме (3:0), Венесуэлу в Каракасе (2:1) и Колумбию в Барранкилье (1:0). На 16-й дате он сыграл вничью со счетом 1:1 с Эквадором (1:1)

Сборная Уругвая прервала неудачную серию из пяти игр без побед с четырьмя поражениями и ничьей. «Чарруас» сыграл вничью (0:0) против Колумбии в Монтевидео, проиграл Аргентине (3-0) в Буэнос-Айресе, Бразилии (4-1) в качестве гостя, Аргентине дома (1:0) и Боливии (3:0) в Ла-Пасе. Затем с тренером Диего Алонсо он одержал две победы подряд над Парагваем (1-0) в Асунсьоне и обыграл Венесуэлу (4-1) на стадионе Сентенарио.

Тренер Рикардо Гарека выстроился в ряд с Педро Галлезе, Луисом Авинкулой, Карлосом Самбрано, Александром Калленсом, Мигелем Трауко, Серхио Пенья, Ренато Тапиа, Йошимаром Йотуном, Андре Каррильо, Кристианом Куэвой и Джанлукой Лападулой.

Стратег из Уругвая Диего Алонсо выбрал эти одиннадцать: Серхио Роше; Рональд Араухо, Диего Годин, Хосема Хименес, Матиас Оливера; Факундо Пеллистри, Джорджиан де Арраскаета, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде; Дарвин Нуньес и Луис Суарес.

МАТЧИ ПОСЛЕДНЕЙ ДАТЫ ПЛЕЙ-ОФФ

Вторник, 29 марта

Перу против Парагвая (Лима)

Эквадор против Аргентины (Гуаякиль)

Боливия против Бразилии (Ла-Пас)

Чили против Уругвая (Сантьяго)

Венесуэла против Колумбии (Пуэрто-Ордас)

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