Парагвай - Эквадор: Пьеро Инкапье и необычный автогол, который ставит 2:0 в пользу «альбиррохи»

Парагвай поднялся со счетом 2:0 после необычного автогола Пьеро Инкапи вскоре после начала второго тайма на стадионе Антонио Аранда в Сьюдад-дель-Эсте. Центральный защитник попытался отдать вратарю пас назад, но футбол оказался внутри ворот. Футболист должен был поощряться товарищами по команде в поединке на предпоследний день отборочных турниров Катара 2022 года.

Акция прошла в течение 47 минут после помолвки. Футбол был в пользу «триколора», но, учитывая небольшой вариант паса вперед, центровой «Байер Леверкузен» решил поддержать мяч для своего вратаря Эрнана Галиндеса. Мяч был настолько сильным и прилипал к правой штанге ворот вратаря, что это не давало ему возможности попасть туда. Мяч попал в ворота, к удивлению всех.

МАТЧ ПАРАГВАЙ — ЭКВА

Парагвай против Эквадора будут играть одновременно с Перу против Уругвая, Бразилии против Чили и Парагвая против Эквадора. Те, кто возглавляет Густаво Альфаро, надеются добавить три очка, которые, наконец, обеспечат проход на чемпионат мира в Катаре 2022 года, но впереди у них будет «альбирроха» который уже заверил, что в этот двойной день южноамериканских отборочных турниров ничего не спасет.

Очевидно, что это один из лучших южноамериканских квалификационных турниров, в которых Эквадор играл за последние годы. Набрав 25 очков, «Триколор» уступает только Бразилии и Аргентине и вскоре после их прямой классификации. С другой стороны, Парагвай не очень хорошо провел время и в 16 матчах смог набрать всего 13 очков, полностью выбыв до этого двойного свидания.

«Триколор» занимает третье место с 25 очками, и победа обеспечит им прямую квалификацию, а ничья обеспечит им место в плей-офф. Это результат двойной жеребьевки на последнем двойном свидании против Бразилии дома и против Перу на выезде. Оба матча завершились со счетом 1:1.

Обе команды встречались 39 раз между Кубком Америки, товарищескими матчами и матчами отборочного турнира чемпионата мира, при этом «albirroja» имела преимущество с наибольшим количеством побед (21). Эквадор выиграл только 12 раз, в то время как в шести других случаях они сыграли вничью. В последний раз, когда они встречались, они завершились победой «Триколора» со счетом 2:0, забив голы Феликса Торреса и Майкла Эстрады 2 сентября 2021 года.

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