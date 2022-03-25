Олегарио Сьерра, «негр»: оператор Los Zetas добился сокращения срока наказания

В эту пятницу оператор картеля «Лос-Зетас» Олегарио Сьерра Хуарес, известный под псевдонимом Черный и/или Негр, был приговорен к 32 годам лишения свободы.

Сьерра-Хуарес, который начинал как убийца в картеле де ла лалтима и стал главой площади в муниципалитете Карденас, в Сан-Луис-Потоси, уже был осужден в феврале прошлого года; однако ему удалось отменить приговор и распорядиться о восстановлении процедуры.

Этот преступник выделяется за преступления, связанные с организованной преступностью, накоплением запасов огнестрельного оружия, хранением патронов для оружия и коммерциализацией кокаина и марихуаны.

В 2012 году Эль-Негро был арестован вместе с Уриэлем Антонио Мальдонадо Рамиресом на 092+700 километре Национальной дороги (79) Тампико-Санчес-Роман в муниципалитете Сан-Луис-Потоси.

Согласно информации из Генеральной прокуратуры, во время операции по захвату Федеральная полиция и Секретариат национальной обороны обеспечили им пистолет 0,38 миллиметра, патроны калибра 223,8 мм, патроны калибра 10 223 мм и наркотики.

В то время он был помещен в тюремный центр штата Ла-Пила в Сан-Луис-Потоси, а в следующем году SEIDO завершила новый ордер на арест за преступления, за которые он теперь осужден.

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