Неймар: «Виниций — трещина, думаю, мы очень хорошо понимаем друг друга»

Рио-де-Жанейро, 24 марта Неймар заявил в этот четверг, что Винисиус Джуниор «является трещиной», после того как нападающий «Реала» дебютировал своим голевым счетом со сборной Бразилии, в победе над Чили со счетом 4:0 на южноамериканских квалификациях к чемпионату мира в Катаре. «Я чувствую себя комфортно, чувствую себя хорошо, играя (ложная девятка) с Вини там тоже, что очень крэк. Думаю, мы очень хорошо понимаем друг друга», - заявил нападающий «Пари Сен-Жермен» в заявлениях смешанных зон, опубликованных Бразильской конфедерацией футбола (CBF). Неймар, сыгравший ложную девятку с Винисиусом и Антонием в качестве товарищей по команде на фронте атаки, заверил, что это не новая позиция для него и что он играет так «уже некоторое время». 10-й де ла Канаринья, который открыл банку с пенальти, который он сам спровоцировал, показал хорошую мелодию с вингером-мадридистом, который поставил счет 2-0 в конце перерыва, получив пас от Энтони, который умело пропустил Неймар. «Полная Маракана вдохновляет меня, заставляет меня хотеть делать все, это удовольствие, радость. Атмосфера болельщиков была фундаментальной, чтобы еще больше стимулировать нас», - сказал он. Бывший игрок «Сантоса» и «Барселоны» снова улыбнулся на легендарном стадионе Рио-де-Жанейро после резкой критики за его плохое выступление на «Пари Сен-Жермен», особенно после выбывания в Лиге чемпионов Европы против «Реала». Против Чили он смог забить второй штрафной гол, но отдал выстрел максимального штрафа Филиппе Коутиньо, который также добивается собственного искупления после долгого отрезка от Ла-Канариньи и сдержанного паса через Барселону. «Мы участвуем в отборе с детства. Он попросил меня взять пенальти, и тогда должно быть общение. Мое счастье видеть, как он забивает, как будто я его забил. Я был очень счастлив», - пояснил он. Бразилия, уже прошедшая квалификацию в Катар 2022 на несколько дней, обыграла Чили со счетом 4:0 и остается непобедимым лидером южноамериканских квалификаций с тринадцатью победами и тремя ничьими. Помимо голов Неймара, Коутиньо и Винисиуса, Ричарлисон завершил разгром на 91-й минуте. Пятикратная чемпионка мира сыграет в следующий вторник с Боливией, в Ла-Пас, в последний день квалификации, хотя ей еще предстоит сыграть матч с Аргентиной, приостановленный в сентябре прошлого года, потому что некоторые игроки Альбичелесте нарушили протокол здоровья против covid-19. ШЕФ см/ га