Муса Сиссако осуждает Мали

Sports Writing, 25 Mar Надежды Мали достичь впервые в своей истории заключительного этапа чемпионата мира упали после проигрыша на стадионе 26 марта в Бамако Тунису (0-1), в роковой день его защитника Мусы Сиссако. У защитника бельгийского Standard Liege все пошло не так. Через пять минут финального этапа первого тайма он забил гол в собственные ворота, а затем был удален. Тунис, который стремится занять шестое место на чемпионате мира, второй подряд после России-2018, нашел сумму, которая дала ему преимущество, а затем сделала его прибыльным. Единственный гол матча наступил на 37-й минуте, в побочном фоле, исполненном Гайлене Чаалей, который возглавил Сиссако к собственным воротам. Защитник хозяев поля через пять минут увидел прямую красную карточку за жесткий иннинг и покинул свою команду с десятью игроками, а шансы на победу снизились. Тройная смена тренера Мохамеда Магассубы не принесла пользы в перерыве и выходе на поле Адама Траоре, Мусса Дженепо и Мамаду Фофана. Тунис сопротивлялся порядку и одержал победу, которую он должен ратифицировать в ответном матче, 29 марта в Радесе. ШЕФ апа/изм