Мбаппе противостоит спонсорам

Париж, 25 марта Килиан Мбаппе прибывает на Volkswagen на ралли сборной Франции по футболу в живописном замке Клерфонтен. Как только он пересекает его стены, он одевается в официальную «униформу», на которой изображены логотипы Orange и EDF. Пока проблем нет. Конфликт возникает, когда игрок должен придать свой имидж другим брендам, с ценностями которых они не согласны: Coca Cola, KFC или Belin представляют собой фаст-фуд, который контрастирует с кампанией, которую нападающий проводит со своей ассоциацией Inspired by KM для продвижения сбалансированного питания среди подростков. По его мнению, интернет-букмекерская контора BetClic вызывает серьезные проблемы среди молодежи в самых скромных кварталах страны, таких как его родной Бонди, город-общежитие на окраине Парижа. Coca Cola, KFC, Belin и BetClic являются спонсорами второй линии сборной Франции, что дает им право иметь имидж игроков, которых назвал Дидье Дешам. Но Мбаппе, который уже показал, что уделяет особое внимание своему образу, отказывается идти. Некоторые из этих брендов постучались в дверь Мбаппе с важными чеками на сумму более 6 миллионов евро, но они были встречены отказом футболиста. Решение? Чтобы иметь свой имидж через национальную команду, с которой они подписали контракты на 1,5 миллиона евро, что позволило им рассчитывать на парижского футболиста. Чтобы избежать этого короткого пути, Мбаппе уже несколько месяцев напрасно просит принять участие в выборах спонсоров. Перед лицом молчания Федерации футбола Франции (FFF) канат пришлось затянуть, и на этой неделе национальная звезда отказалась участвовать в акциях с любым из этих брендов. Запрет игрока вызвал огромное неудовольствие у некоторых спонсоров, которые вложили большие суммы в эти контракты. Это случай Orange, телекоммуникационного оператора, который не является проблемой для Мбаппе, но который заплатил за сломанную посуду. Адвокат игрока Дельфина Верхейден уже несколько месяцев предупреждает об этом недовольстве. Для нее соглашение, которое футболист подписал в марте 2017 года во время своего первого звонка в национальную сборную, является мокрой бумагой. Как и остальные сборные, Мбаппе подписал этот текст, созданный после чемпионата мира 2010 года, за который каждый футболист получает 25 000 евро за игру с «блеусом». В обмен FFF может продать свое изображение спонсорам. Соглашение с ними предусматривает, что каждый бренд может использовать трех игроков с идеей ротации. Однако имя Мбаппе почти всегда включается в его запросы, как и Антуан Гризманн и Поль Погба. Это лица, которые продают. Эпизод с парижанином, с каждым днем все больше и больше. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ Игрок через своих представителей указывает, что больше не хочет денег. Все, что находится в кармане Федерации, передается благотворительным ассоциациям. Для Мбаппе проблема в том, что его имидж ассоциируется с брендами, которыми он не удовлетворен. Политика, которую вы применяете к своему бизнесу, согласно которой, в отличие от других игроков, которые увеличивают спонсорство, вы продаете их на дроп-аккаунте. Таким образом, игрок, у которого есть соглашения с Nike, брендом часов Hublot или разработчиком видеоигр EA Sports, избегает девальвации своего имиджа и заключает более выгодные контракты. И в то же время он стремится к тому, чтобы спонсоры соответствовали их образу жизни, говорят их представители. «Я трачу большую часть своего времени на фильтрацию требований спонсоров (...), чтобы найти те, которые необычны, но дороги», - сказал его адвокат L'Équipe несколько месяцев назад. Футболист согласился поддержать бренд детского питания Good Goût или японский бренд мужских косметических товаров Bulk. Но это сотрудничество продолжалось всего несколько месяцев. Контроль над его имиджем также кажется аргументом, который будет весить на подписание его будущего контракта. Когда в 2017 году он подписал пятилетнее соглашение с «ПСЖ», он передал свой имидж клубу. Со временем, по мере роста его звездного роста, он набрал вес в выборе спонсоров PSG, с которыми он хочет сотрудничать. Независимо от того, обновляется ли он или подписывается в другой клуб, Мбаппе требует, чтобы отныне его имидж был его собственным, то, что могут себе позволить только большие звезды, такие как аргентинский Лионель Месси. Все в Париже это поняли, и позволить ему сохранить свои права на имидж не станет препятствием, если он, наконец, захочет продолжить свое приключение на берегах Сены. Луис Мигель Паскуаль