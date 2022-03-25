Мартино: «Мы потеряли спокойствие на последних 25 метрах трассы»

Мексика, 24 марта Аргентина Херардо «Тата» Мартино, тренер Мексики, сожалеет в четверг, что его команда пропустила многочисленные голевые ходы против США в отборочном турнире чемпионата мира, которые он обвинил в отсутствии терпения. «Мы потеряли это спокойствие на последних 25 метрах трассы, не только когда дело доходит до забивания гола, но и в выборе пасов, игре в гамбету и уверенной встрече. Это предмет, который мы должны восстановить», — сказал тренер после безголевой ничьей против яростного соперника. В предпоследний день отборочного турнира Конкакаф к чемпионату мира 2022 года в Катаре мексиканцы не смогли победить и достигли ничьей и трех поражений в последних четырех играх против американцев. Мартино сказал, что остался с тем, что он хорошо выступал; он напомнил, что 12 ноября прошлого года в Цинциннати США доминировали над Мексикой во втором тайме и обыграли ее 2-0, и теперь его игроки сохранили хорошую производительность на 90-й минуте Хотя болельщики критиковали тройку за то, что она не выиграла, в четверг Мексика вышла на чемпионат мира в Катаре, потому что она третья в турнирной таблице с 22 очками, на три больше, чем Коста-Рика, и на четыре больше, чем у Панамы, и встретится с Сальвадором и Гондурасом, без шансов попасть на чемпионат мира. Хотя дела смотрят в пользу, Мартино сослался в отношении соперника воскресенья, гондурасцев, напомнил, что в этот четверг он вытащил ничью из Панамы и признал, что Мексика должна играть сосредоточенной. «Мы столкнемся с соперником, который, хотя и не имеет шансов (претендовать в Катар), очень силен, особенно на своем корте. Мы должны держаться за линию сегодняшнего матча, это путь двух оставшихся матчей», - сказал он. Мартино отметил хороший уровень своих игроков, участвующих в европейских лигах, и надеялся, что его команда вернется на хороший уровень, после падения результатов во время ничьей, в которой он проиграл в США и Канаде, в матчах, проводимых при холодных температурах. «Играя по интенсивности, старанию и хорошо конкурируя с очень сильным соперником, мы снова были надежной командой», - заключил он. гб/га (фото)