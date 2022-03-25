Лула настаивает на изменении ценовой политики Petrobras, если победит на выборах

Сан-Паулу, 25 марта Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, потенциальный кандидат на октябрьских выборах, вновь предложил в эту пятницу, что, если он вернется к власти, он покончит с текущей ценовой политикой Petrobras, которая устанавливает стоимость топлива на основе международных рынок и доллар. «Если (в Бразилии) все реально, почему мы платим цену за бензин в долларах?» , бывший профсоюзный лидер допрашивал в ходе мероприятия с движением бездомных в городе Санту-Андре в столичном регионе Сан-Паулу. Лула, фаворит опросов о намерениях голосования, обвинил президента Бразилии Жаира Болсонару, который будет добиваться переизбрания, во «лжи» о росте топлива в стране. «Наш лживый президент, который семь раз лжет в день, говоря, что бензин дорого из-за войны в Украине. Это ложь, ложь», — сказал Лула, хотя аналитики отчасти объясняют увеличение топлива военным конфликтом. По словам лидера Рабочей партии (ПТ), Бразилия самодостаточна с точки зрения добычи нефти, но у нее недостаточно нефтеперерабатывающих заводов в стране, потому что они «перестали их производить». «Мы собираемся вернуться (к власти), и Petrobras снова станет бразильским, а цены снова будут бразильскими», - сказал Лула. Лидер социалистов также исключил возможную приватизацию Petrobras, крупнейшей компании Бразилии, которая в 2021 году получила рекордную чистую прибыль в размере 19 875 миллионов долларов, что является крупнейшей в ее истории. Хотя Болсонару заявил о своем желании приватизировать нефтяную компанию и другие крупные государственные компании, такие как Banco do Brasil, нынешнее правительство пока не предприняло никаких шагов в этом направлении. Согласно опросу, опубликованному накануне институтом Датафолха, Лула победит на президентских выборах в Бразилии в октябре с 43 процентами голосов, но он немного снизил свое лидерство против Болсонару, у которого сейчас 26 процентов голосов. ШЕФ Зад/см/копия (фото) (видео)