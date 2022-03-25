Узнайте, как естественным образом отрастить ногти

10-11-2021 Cómo podemos favorecer el crecimiento de las uñas. MADRID, 14 (CHANCE) En ocasiones las uñas necesitan un poco de ayuda para estar más fuertes y saludables, sobre todo en una época tan inestable como suele ser el otoño. Para ello, la firma norteamericana de esmaltes ORLY cuenta con el tratamiento Nailtrition, ideal para el crecimiento y cuidado de las uñas dañadas, débiles y descamadas. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR ORLY

Иметь длинные и здоровые ногти — желание многих, особенно женщин. Однако достичь этого почти никогда не бывает легко из-за различных факторов, которые не позволяют этого достичь, таких как неправильное питание, работа, в которой много используются руки, использование продуктов низкого качества и т. Д. Эти и другие факторы делают мечту иметь длинные и твердые ногти кажется все более отдаленной.

Если вы один из тех, кто не хочет использовать накладные ногти или тратить много времени на дорогостоящие процедуры, которые обещают придать вашим ногтям упругость и длину, вам повезло, что в течение многих лет были высокоэффективные домашние средства, которые передавались из поколения в поколение среди женщин для достижения долгого и здоровые ногти естественно, не тратя на излишки.

Если вы хотите узнать 4 домашних средства для естественного роста ногтей, продолжайте читать следующую заметку.

1.С ЛИМОННЫМ СОКОМ И МОЛОКОМ

Одним из самых известных рецептов для получения быстрых результатов является молоко с лимоном, потому что оно не только помогает укрепить ногти, но и предотвращает их легкое разрушение. Кроме того, этот рецепт также поможет отбелить ногти и придать им более красивый и единый оттенок, просто выполните следующие действия:

1. Смешайте 1/2 стакана молока и сок 1 свежевыжатого лимона.

2. Когда вы приготовите смесь в контейнере, окуните ногти в эту жидкость.

3. Замочите ногти на 15 минут и

4. Повторите процедуру не менее 3 раз в неделю, и вы увидите, как постепенно ваши ногти становятся сильнее, быстрее и здоровее.

2. С ЧЕСНОКОМ

Если вы не знали, чеснок является одним из самых известных натуральных ингредиентов для быстрого роста ногтей и в то же время их укрепления. Кроме того, он обладает антибактериальными свойствами, которые отлично подходят для предотвращения инфекций, улучшения кровообращения в этой области и укрепления более слабых и хрупких ногтей. Если вы хотите научиться отращивать ногти чесноком, выполните следующие действия:

1. Получите 1 или 2 больших зубчика чеснока.

2. Разомните их, пока не появится паста.

3. Нанесите эту пасту на ногти на 10 минут.

4. По истечении этого времени удалите большим количеством воды.

Чтобы увидеть результаты в ближайшее время, повторяйте это средство каждый день в течение недели.

3.С ЧЕСНОКОМ И ЛИМОНОМ

Смешивая чеснок и лимон, вы можете получить отличное домашнее средство для роста ногтей, укрепления их и придания им более красивых и ухоженных, чем когда-либо. Вы можете использовать этот рецепт для выращивания ногтей на ногах и ногтях, просто выполните следующие действия:

1. Измельчите 1 большой зубчик чеснока и доведите его до кипения в 1/2 стакана воды.

2. Как только жидкость закипит, снимите ее с огня и подождите, пока она остынет.

3. Затем добавьте 1 чайную ложку натурального лимонного сока.

4. Все хорошо перемешайте и перелейте в пустую эмалированную емкость.

Наносите эту смесь каждый вечер перед сном, и вы увидите, как за считанные дни ваши ногти вырастут здоровыми и сильными.

4 & ПЕРИОД; С КОНСКИМ ХВОСТОМ

Хвощ - это лекарственное растение с большим количеством эстетических применений, которые стали популярными в последние годы. Одним из самых известных преимуществ является его способность ускорять рост ногтей и обеспечивать их постоянную устойчивость. Это связано с содержанием в нем кремнезема, минерала, который позволяет лечить слабые и ломкие ногти, предотвращая их ломкость и делая их намного сильнее.

1. Приготовьте настой из хвоща и дайте ему остыть.

2. Как только станет холодно, окуните в него ногти на 15 минут.

3. Вы можете повторять эту процедуру несколько раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Также известно, что хвощ помогает улучшить состояние волос, укрепить и восстановить их.

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