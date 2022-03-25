Положение в Лиге 1 после победы Бинасьональ над Сан-Мартином со счетом 1:0

Турнирная таблица: В эту пятницу, 25 марта, предстоящий матч был сыгран в первый день турнира по апертуре между Бинасьонал и Универсидад Сан-Мартин. Так двигалась классификация перуанского чемпионата.
На стадионе Университета Сан-Маркос клуб Бинасионал выиграл со счетом 1:0 у Сан-Мартина с голом нападающего Ханио Посито в скидках на матч (90+1).
Бинасьональ одержал третью победу подряд на турнире в Апертуре, поднялся на второе место в турнирной таблице и уступил лидеру «Депортиво Муниципальный» на одно очко. Со своей стороны Сан-Мартин выиграл три очка на последнем месте в таблице Лиги 1 и набрал пять поражений подряд.
В рестарте Лиги 1 после последней даты последней даты отборочных турниров Катара 2022 года Бинасьонал встретится со Sport Boys на стадионе Мигеля Грау в Кальяо в восьмом туре. Со своей стороны, Сан-Мартин встретится со Спортинг-Кристал на стадионе Альберто Галлардо.
Альянса Лима играет против «Спорт Уанкайо» после завершения перерыва в Лиге 1. «Синие и белые» стремятся сломать плохую серию из трех поражений подряд перед «Альянсой Атлетико», «Спортинг-Кристалом» и «Мелгаром», которые опустили его на 15-е место в таблице.
Университарио де Депортес сталкивается с ADT de Tarma на стадионе «Монументаль де Ате». Кремы набрали только один балл из девяти возможных за последние три свидания. Он проиграл Муниципалю и Бинасионалу, а также связался с Сьенсиано.
Лидер Лиги 1 Муниципаль сравнивается с Альянсой Атлетико как посетитель и ставит на карту лидерство. «Гейл» Сулланы занимает третье место в турнирной таблице.
ТАБЛИЦА ТУРНИРА ПО АПЕРТУРЕ
РАСПИСАНИЕ НА ДАТУ 8 ЛИГИ 1
Пятница, 1 апреля
Спортинг Кристал - Сан-Мартин (13:15 | Стадион Альберто Галлардо)
ФК Аякучо против UTC (15:30 | Стадион Кумана Сити)
Спорт Уанкайо против Альянса Лима (19:00 | стадион IPD Уанкайо)
Суббота, 2 апреля
Спорт Бойз против Бинасьональ (11:00 | Стадион Мигеля Грау дель Кальяо)
Альянса Атлетико vs Мунисипал (13:15 | Эстадио Меланио Колома)
Мелгар против Карлоса Штейна (15:30 | Монументальный стадион ЮНСА)
Воскресенье, 3 апреля
Атлетико Грау vs Сьенсиано (15:00 | Стадион Франсиско Мендоса Писарро)
Университет против ADT (15:30 | Монументальный стадион)
Карлос А. Маннуччи - Сезар Вальехо (18:30 | стадион «Мансиче»)
Академия отдыха Кантолао.
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