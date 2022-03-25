Положение в Лиге 1 после победы Бинасьональ над Сан-Мартином со счетом 1:0

Турнирная таблица: В эту пятницу, 25 марта, предстоящий матч был сыгран в первый день турнира по апертуре между Бинасьонал и Универсидад Сан-Мартин. Так двигалась классификация перуанского чемпионата.

На стадионе Университета Сан-Маркос клуб Бинасионал выиграл со счетом 1:0 у Сан-Мартина с голом нападающего Ханио Посито в скидках на матч (90+1).

Бинасьональ одержал третью победу подряд на турнире в Апертуре, поднялся на второе место в турнирной таблице и уступил лидеру «Депортиво Муниципальный» на одно очко. Со своей стороны Сан-Мартин выиграл три очка на последнем месте в таблице Лиги 1 и набрал пять поражений подряд.

В рестарте Лиги 1 после последней даты последней даты отборочных турниров Катара 2022 года Бинасьонал встретится со Sport Boys на стадионе Мигеля Грау в Кальяо в восьмом туре. Со своей стороны, Сан-Мартин встретится со Спортинг-Кристал на стадионе Альберто Галлардо.

Альянса Лима играет против «Спорт Уанкайо» после завершения перерыва в Лиге 1. «Синие и белые» стремятся сломать плохую серию из трех поражений подряд перед «Альянсой Атлетико», «Спортинг-Кристалом» и «Мелгаром», которые опустили его на 15-е место в таблице.

Университарио де Депортес сталкивается с ADT de Tarma на стадионе «Монументаль де Ате». Кремы набрали только один балл из девяти возможных за последние три свидания. Он проиграл Муниципалю и Бинасионалу, а также связался с Сьенсиано.

Лидер Лиги 1 Муниципаль сравнивается с Альянсой Атлетико как посетитель и ставит на карту лидерство. «Гейл» Сулланы занимает третье место в турнирной таблице.

ТАБЛИЦА ТУРНИРА ПО АПЕРТУРЕ

Таблица лидеров турнира по апертуре Лиги 1

РАСПИСАНИЕ НА ДАТУ 8 ЛИГИ 1

Пятница, 1 апреля

Спортинг Кристал - Сан-Мартин (13:15 | Стадион Альберто Галлардо)

ФК Аякучо против UTC (15:30 | Стадион Кумана Сити)

Спорт Уанкайо против Альянса Лима (19:00 | стадион IPD Уанкайо)

Суббота, 2 апреля

Спорт Бойз против Бинасьональ (11:00 | Стадион Мигеля Грау дель Кальяо)

Альянса Атлетико vs Мунисипал (13:15 | Эстадио Меланио Колома)

Мелгар против Карлоса Штейна (15:30 | Монументальный стадион ЮНСА)

Воскресенье, 3 апреля

Атлетико Грау vs Сьенсиано (15:00 | Стадион Франсиско Мендоса Писарро)

Университет против ADT (15:30 | Монументальный стадион)

Карлос А. Маннуччи - Сезар Вальехо (18:30 | стадион «Мансиче»)

Академия отдыха Кантолао.

Расписание Лиги 1: дата 8 турнира по апертуре (Фото: Лига 1)

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