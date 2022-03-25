Кения Лопес Рабадан призвал AMLO оформить приглашение в AIFA после доказательства нарушений

С момента инаугурации в понедельник, 21 марта, Кенья Лопес Рабадан, сенатор от Партии национального действия (PAN), стал одним из главных критиков этого флагманского проекта президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO).

По этой причине он посетил помещение, чтобы подчеркнуть нарушения, на которые ответил сам федеральный президент во время утренней пресс-конференции 24 марта, в ходе которой он пригласил вице-координатора сине-белых в Сенате Республики вновь посетить аэропорт Санты. Лючия.

«Как бы я хотел, чтобы они пошли на диспетчерскую вышку, я надеюсь, что они поедут туда, в аэропорту, чтобы они поехали и увидели все передовые технологии (...) в эти выходные, я прошу, чтобы они отправили им приглашение», - сказал Лопес Обрадор.

На это сообщение законодатель ПАН ответила через свои социальные сети. В опубликованном видео он сказал, что Табаскеньо поручил Луису Кресенсио Сандовалю, главе Секретариата национальной обороны (Седена), пригласить ее на диспетчерскую вышку AIFA в эти выходные.

Затем она попросила его сделать это официально, чтобы они могли встретиться и, таким образом, ответить за все «недостатки и ошибки», которые есть в этом аэропорту, о чем она сама свидетельствовала в предыдущие дни.

(Фото: твиттер/ @kenialopezr)

Пользователи социальных сетей ответили Лопесу Рабадану и задали ему вопросы, в том числе один, чтобы узнать реальную стоимость этой работы, которая привела к отмене Международного аэропорта Нью-Мексико (NAIM), который должен был состояться в Тескоко, штат Мехико.

Они также сомневались в приглашении президента, поэтому интересовались, будет ли встреча официально оформлена или просто ожидала, когда Лопес Обрадор позвонит в AIFA.

Напомним, что в последние дни паниста решила посетить объекты этого нового аэропорта через день после его открытия. По этому случаю он задокументировал, очень в своем стиле, что такое опыт в воздушном терминале, управляемом Четвертым преобразованием (Q4).

В своих социальных сетях в прошлый вторник, 22 марта, законодатель альбиазула раскритиковала бюджет, выделенный на строительство «новой прихоти AMLO», стоимость транспортировки, чтобы добраться до него, и то, что можно было сделать с выделенными на это ресурсами.

«Итак, мое путешествие в AIFA. Я расскажу вам в этой теме все, что происходит в новой прихоти AMLO. Сколько было потрачено в аэропорту и что могло быть у нас, мексиканцев, если бы на эти деньги я думал помочь народу Мексики», - сказал он.

Паниста посетила AIFA через день после ее инаугурации и выделила некоторые нарушения в видео (Фото: Карина Эрнандез/Infobae)

Другим критикуемым аспектом была доступность, поскольку он указал, что для прибытия ему обязательно придется заказывать такси по заявке, которое будет стоить от 600 до 700 песо, хотя само правительство выявило наиболее важные маршруты на общественном транспорте, которые не превышают 200 песо .

Лопес Рабадан также ответил на слова мексиканцев против коррупции и безнаказанности (MCCI) и пояснил, что из 1233 рассмотренных контрактов 78% были удовлетворены ограниченное приглашение, а остальные 22 процента были выданы в виде награды.

В тот же день открытия организация осудила, что по меньшей мере 10 вновь созданным компаниям были предоставлены контракты на участие в проекте до 1,572 миллиона песо.

Кроме того, они отметили, что один из поставщиков, предположительно связанный с «подставной компанией», обвиняемой в отмывании денег в Венесуэле, несет ответственность за продажу стали на сумму 184 миллиона песо.

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