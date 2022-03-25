Карла Тарасона раскрывает, почему приняла извинения Изабель Асеведо: «Я чувствовала себя искренней»

Карла Тарасона появилась в эту пятницу в программе Amor y Fuego, чтобы рассказать о недавних заявлениях Изабель Асеведо, которая призналась, что совершила ошибку, начав отношения с Кристианом Домингесом, когда кумбиамберо еще жил с радиоведущий.

Бизнесвумен также отметила, что приняла извинения от «Чабелиты», когда увидела изображения на своем мобильном телефоне, так как почувствовала, что честна, поэтому связалась с ней, чтобы простить ее после нескольких лет борьбы.

« Я действительно чувствовал, что это искренне. Когда интервью началось, у меня было лицо, и по мере продвижения интервью его лицо изменилось, и это заставило меня почувствовать, что, действительно, я говорю честно . Разговоры и рассказы освобождают вас, потому что у нее уже новая жизнь, новый партнер, и я не думаю, что ему удобно слушать то, что происходило раньше», - добавил он.

В другое время Карла Тарасона отметила, что сегодня, хотя Кристиан Домингес не был лоялен к ней в прошлом, они поддерживают довольно сердечные отношения для благополучия своих детей, вплоть до такой степени, что они даже разделяют с Памелой Франко.

« Сердечность да, но для моего сына. Такая же сердечность с Памелой, потому что она делилась не только с Валентино, но и с моими тремя детьми, и мне не пришлось бы. Я всегда слышала очень хорошие вещи от своих детей к ней. Если с моими детьми все в порядке, вперед», - добавил он.

Телеведущая также воспользовалась камерами Amor y Fuego, чтобы опровергнуть слухи о прошлом, потому что в то время было сказано, что она вступила в отношения, которые были у Вани Блудау и кумбиамберо в то время.

По словам самой Карлы Тарасоны, эта информация была опровергнута самой Ваней, когда она появилась в «Ценности истины», где она указала, что человек, который на самом деле прекратил ее роман, был «Боливиана».

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В предыдущем интервью Карла Тарасона указала, что нападает не на Изабель Асеведо, потому что вступила в свои отношения с Кристианом Домингесом, а потому, что считала, что была хорошим человеком с танцовщицей, чтобы предать ее таким образом.

«Я хочу, чтобы вы кое-что поняли... может быть, все это время это не было темой «он меня забрал или не забрал»; что всегда обижало, так это то, как все происходило, я плохо себя вел с ней... Я всегда говорил: «Почему бы тебе не сказать правду». Думаю, что, в конце концов, сегодня все более чем ясно. Я искренне надеюсь, что мы все счастливы в той жизни, которая есть у каждого », - добавил он.

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