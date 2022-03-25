Япония объявила о введении новой серии санкций против 25 человек и 81 российского предприятия

19-01-2012 Bandera de Japón POLITICA JAPÓN INTERNACIONAL ASIA

Япония сообщила в пятницу о новой серии санкций против России, которая предусматривает замораживание активов 25 человек и 81 российской организации в ответ на объявление, сделанное месяц назад президентом России Владимиром Путиным о «специальной военной операции» на Украине.

«В общей сложности 25 должностных лиц российского Сената были назначены в качестве объекта мер по замораживанию активов, и мы будем осуществлять запретительные меры, связанные с экспортом в 81 организацию», - говорится в заявлении МИД Японии.

Санкции были распространены на сыновей пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки, президента российского банка Внешэкономбанка Игоря Шувалова, лидера сталелитейной группы «Северсталь» Алексея Мордашова и родственников главы Ростеха Сергея Чемезова, заместитель главы кабинета президента Сергей Кириенко, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и бизнесмены Ротенберга.

Эти санкции дополняют те, которые уже введены японским правительством, которое уже объявило о замораживании активов 15 человек и девяти российских организаций, включая главу службы военной разведки (ГРУ) и заместителей министров обороны.

МИД Японии сообщил об усилении ответных мер против Кремля за его решение вторгнуться на украинскую территорию с 24 февраля

Кроме того, азиатская страна заморозила активы президента России Владимира Путина, Центрального банка Российской Федерации и президента Беларуси Александра Лукашенко, а также одобрила запрет на экспорт нефтеперерабатывающих материалов, среди прочих санкций.

Со своей стороны, Канада ввела новые санкции в четверг против 160 членов российского сената и объявила, что пожертвует средства для Всемирной программы борьбы с голодом, Всемирной организации здравоохранения и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в контексте российского вторжения в Украину.

Это подтвердил в своем официальном аккаунте в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который, помимо санкций, объявил о выделении средств для организаций, которые «могут оказать немедленную помощь тем, кто находится на местах».

Посольство России в Канаде отметило в той же социальной сети, что «решение кабинета министров Трюдо внести в черный список членов российского сената — это нелепый жест и демонстрация бессилия политики западных санкций».

В этом контексте, как сообщает канадский канал CBC, Канада рассматривает вопрос о том, как доставить больше оружия украинским солдатам, как заявил Трюдо в четверг после экстренной встречи с лидерами НАТО.

«Мы продолжим стараться помогать наилучшим образом, и поскольку Зеленский запросил несколько новых устройств, мы смотрим, что мы можем отправить», — подчеркнул Трюдо.

(С информацией от Europa Press)

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