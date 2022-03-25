Израиль примет саммит с США, Эмиратами, Марокко и Бахрейном 27 и 28 марта

Иерусалим, 25 марта Израиль примет в следующее воскресенье и понедельник саммит с участием высших представителей дипломатии из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко и Бахрейна, первый в своем роде после подписания Соглашения Авраама в 2020 году, нормализовавших отношения между еврейским государством. и эти арабские страны. «Госсекретарь США и министры иностранных дел ОАЭ, Эмиратов, Марокко и Бахрейна прибудут в Израиль для проведения серии встреч», которые пройдут с 27 по 28 марта, сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве, назвавшем встречу «историческим дипломатическим саммитом». Встреча состоится по приглашению главы внешнеполитического ведомства Израиля Яира Лапида, который в это воскресенье уже должен был принять руководителя дипломатии США Энтони Блинкена. Последние поедут в Израиль, Западный берег, Марокко и Алжир в период с 26 по 30 марта, чтобы обсудить вторжение России в Украину, последние действия Ирана и палестино-израильский конфликт, как было объявлено вчера в заявлении Госдепартамента США. Израиль установил дипломатические отношения с Эмиратами, Бахрейном и Марокко в 2020 году под эгидой Соглашения Авраама, продвигаемого предыдущим правительством США Дональда Трампа. С тех пор еврейское государство значительно укрепило свои экономические, торговые и другие связи с этими странами, где оно также открыло дипломатические представительства. Находясь в Израиле, он встретится с премьер-министром Нафтали Бенетом, министром обороны Бени Ганцем и президентом Исааком Херцогом, которым он подчеркнет «неизменную» приверженность США безопасности Израиля, и поблагодарит дипломатические усилия Израиля в российско-украинской войне. На Западном берегу госсекретарь встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также представителями палестинского гражданского общества, чтобы донести до них «важность укрепления отношений» с Соединенными Штатами. ШЕФ смма/иг