Ислам Слимани приближает Алжир к чемпионату мира

Sports Writing, 25 Mar Гол нападающего «Спортинга» Ислама Слимани, единственный в матче, принес Алжиру победу со счетом 0:1 в Камеруне, который ступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда Джамела Бельмади победила на стадионе Лимбе, но должна закрыть турнирную таблицу через четыре дня на ответном матче в Блиде. Обе команды стремятся вернуться в финальный этап чемпионата мира. Они пропустили встречу «Россия 2018». Камерун стремится выйти на восьмой чемпионат мира, а Алжир — пятый. Алжирская команда воспользовалась дисбалансом, достигнутым на грани перерыва, когда Слимани, лидировавший, воспользовался прострелом в район Юсефа Белайли. Камерун настойчиво преследовал ничью, но не смог обыграть твердого голкипера Раиса М'Болхи. Алжир на заключительном этапе смог расширить свое преимущество контратаками и четкими голевыми моментами. Ничья будет решена 29 марта в Блиде. ШЕФ апа/изм