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пятница 25 март 2022
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Россия

Независимость: мэру Хосе Пандо угрожает смертью мафия «поезда Арагуа»

Хосе Пандо, мэр округа Индепенденсия, осудил, что члены этой грозной банды угрожали ему смертью после закрытия подпольных борделей.

Newsroom Infobae

25 март 2022

Мэр округа Индепенденсия Хосе Пандо опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи после того, как он осудил членов преступной организации «Поезд Арагуа» будет угрожать ему смертью. Через встречу с прессой он рассказал, как эти киллеры связывались с ним.

Бургомистр указал, что все это связано с тем, что он вместе с полицией и ее различными муниципальными менеджерами справлялся с закрытием публичных домов в этом секторе Северной Лимы, которые посвящены сексуальная эксплуатация иностранцев и несовершеннолетних.

«В среду в 9 утра мне позвонили по телефону и сказали, что собираются убить меня и мою семью. Прекратите закрывать предприятия, которые находятся вокруг района Индепенденсия», - сказал он.

Для этого мэр заверил, что угрозы возникли с 21 марта, когда в округе была проведена операция, в рамках которой было закрыто 6 подпольных борделей.

«Они получили мой номер, сфотографировали мой дом. Они также сфотографировали руководителей, которые работают со мной, проводя эти операции», - добавил он.

В дополнение ко всему этому Пандо указал, что во время вмешательства в этих местах также были обнаружены наркотики и таблетки, которые использовались для сна людей и, таким образом, грабили их или, в худшем случае, убивали.

«Я призываю президента Педро Кастильо принять меры по этому вопросу, давайте не будем ожидать, что они сбьют мэра, чтобы они просто приняли меры по этому вопросу и больше всего на свете дали защиту детям», - сказал он.

Следует отметить, что мэр уже обратился в прокуратуру с просьбой предоставить ему гарантии его семьи. Однако он заверил, что необходимо, чтобы компетентные органы также вмешались как можно скорее, потому что преступники не могут победить правосудие.

Давайте вспомним, что Индепенденсия — один из районов, где мафии взяли под контроль сбор квот с проституток, именно по этой причине мэру угрожали смертью.

АУДИО ВЫЯВЛЯЕТ УГРОЗЫ

Хосе Пандо, мэр Индепенденсии, показал прессе аудиозаписи, которые он постоянно получает после борьбы, которую он начал против подпольной сексуальной эксплуатации в своем округе. Бургомистр уверяет, что, несмотря на это, он продолжит работать на свою общину.

«Я дам вам второй шанс, если вы продолжите идти на бульвар, чтобы закрыть бизнес и все такое, вы знаете, что я нашел вас, что ваша семья умрет, все умрут [...] Я просто говорю с вами, часть поезда Арагуа разговаривает с вами, вы уже знаете, что такое фильм», - говорится в одной из аудиозаписей.

Мэр сообщил La República, что эти сообщения в WhatsApp поступили за час до открытия центра мониторинга, встречи, в которой приняли участие министр внутренних дел Альфонсо Чаварри, генерал Тибурсио и полковники.

«Это очень тревожно, потому что венесуэльские преступники уже вышли за рамки, а теперь они угрожают властям», - сказал он.

В чем виновата моя семья, дети в ней? И все для уборки дискотек и подпольных борделей», - добавил он.

В заключение мэр заверил, что не будет бояться и продолжит борьбу с преступностью в своем округе.

«Я не позволю людям вымогать у меня деньги таким образом, мы не собираемся давать преступлению еще один метр [...] Послание для венесуэльцев, если они хотят работать, у них будут открыты двери, но они не смогут совершать преступления», - сказал он.

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