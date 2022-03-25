Независимость: мэру Хосе Пандо угрожает смертью мафия «поезда Арагуа»

Мэр округа Индепенденсия Хосе Пандо опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи после того, как он осудил членов преступной организации «Поезд Арагуа» будет угрожать ему смертью. Через встречу с прессой он рассказал, как эти киллеры связывались с ним.

Бургомистр указал, что все это связано с тем, что он вместе с полицией и ее различными муниципальными менеджерами справлялся с закрытием публичных домов в этом секторе Северной Лимы, которые посвящены сексуальная эксплуатация иностранцев и несовершеннолетних.

«В среду в 9 утра мне позвонили по телефону и сказали, что собираются убить меня и мою семью. Прекратите закрывать предприятия, которые находятся вокруг района Индепенденсия», - сказал он.

Для этого мэр заверил, что угрозы возникли с 21 марта, когда в округе была проведена операция, в рамках которой было закрыто 6 подпольных борделей.

«Они получили мой номер, сфотографировали мой дом. Они также сфотографировали руководителей, которые работают со мной, проводя эти операции», - добавил он.

В дополнение ко всему этому Пандо указал, что во время вмешательства в этих местах также были обнаружены наркотики и таблетки, которые использовались для сна людей и, таким образом, грабили их или, в худшем случае, убивали.

« Я призываю президента Педро Кастильо принять меры по этому вопросу, давайте не будем ожидать, что они сбьют мэра, чтобы они просто приняли меры по этому вопросу и больше всего на свете дали защиту детям», - сказал он.

Следует отметить, что мэр уже обратился в прокуратуру с просьбой предоставить ему гарантии его семьи. Однако он заверил, что необходимо, чтобы компетентные органы также вмешались как можно скорее, потому что преступники не могут победить правосудие.

Давайте вспомним, что Индепенденсия — один из районов, где мафии взяли под контроль сбор квот с проституток, именно по этой причине мэру угрожали смертью.

АУДИО ВЫЯВЛЯЕТ УГРОЗЫ

Хосе Пандо, мэр Индепенденсии, показал прессе аудиозаписи, которые он постоянно получает после борьбы, которую он начал против подпольной сексуальной эксплуатации в своем округе. Бургомистр уверяет, что, несмотря на это, он продолжит работать на свою общину.

«Я дам вам второй шанс, если вы продолжите идти на бульвар, чтобы закрыть бизнес и все такое, вы знаете, что я нашел вас, что ваша семья умрет, все умрут [...] Я просто говорю с вами, часть поезда Арагуа разговаривает с вами, вы уже знаете, что такое фильм», - говорится в одной из аудиозаписей.

Мэр сообщил La República, что эти сообщения в WhatsApp поступили за час до открытия центра мониторинга, встречи, в которой приняли участие министр внутренних дел Альфонсо Чаварри, генерал Тибурсио и полковники.

«Это очень тревожно, потому что венесуэльские преступники уже вышли за рамки, а теперь они угрожают властям», - сказал он.

В чем виновата моя семья, дети в ней? И все для уборки дискотек и подпольных борделей», - добавил он.

В заключение мэр заверил, что не будет бояться и продолжит борьбу с преступностью в своем округе.

«Я не позволю людям вымогать у меня деньги таким образом, мы не собираемся давать преступлению еще один метр [...] Послание для венесуэльцев, если они хотят работать, у них будут открыты двери, но они не смогут совершать преступления», - сказал он.

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