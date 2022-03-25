Комиссия по этике IHHF расследует бывшего президента и Российскую Федерацию

Мадрид, 25 марта Российская федерация хоккея с шайбой станет предметом расследования Комиссии по этике Международной федерации (IHHF), которая также изучит поведение бывшего председателя этого органа, швейцарца Рене Фазеля, в обоих случаях в связи с войной в Украина. «Совет Международной федерации хоккея с шайбой передал Федерацию хоккея России (ФХР) на рассмотрение Комиссии по этике в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы поручила командам Континентальной лиги (КХЛ) провести демонстрации в поддержку войны между Россией и Украиной», — пояснила Федерация хоккея. «Поскольку такое действие будет представлять собой нарушение Кодекса этики IIHF, Комиссия по этике продолжит расследование дела и определит, следует ли ей передать его в Дисциплинарный совет IIHF», - добавил он. Что касается Фазеля, президента интернационала в период с 1994 по 2021 год, нынешнего пожизненного почетного президента и бывшего члена МОК, «его причастность к России и КХЛ, а также публичные заявления о войне» будут расследованы. Пожизненный президент IHHF подчеркнул, что «должен вести себя в соответствии с принципами достоинства, честности, лояльности и ответственности во всех отношениях конкурентного, экономического, социального (включая социальные сети) и морального характера». Фазель консультирует КХЛ, хоккейную лигу, состоящую в основном из российских клубов, а также с участием команд из Финляндии, Беларуси, Латвии, Китая и Казахстана. Он лидер, который очень близок к России, получил резкую похвалу от президента Владимира Путина и критиковал два года назад санкции, введенные против этой страны за ее нарушения в области допинга.