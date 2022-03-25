МАГАТЭ предупредило, что Россия подвергает риску персонал Чернобыльской АЭС

Foto de archivo de la estructura que cubre el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. April 5, 2017. REUTERS/Gleb Garanich/

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупреждает, что российские войска бомбили украинские контрольно-пропускные пункты в Славутиче, городе недалеко от атомной станции, где работает персонал Чернобыля.

Регулирующий орган Украины предупредил, что нападение угрожает «домам и семьям оперативного персонала, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность», говорится в заявлении организации.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил свою обеспокоенность, поскольку эти нападения происходят через несколько дней после того, как технический персонал атомной электростанции смог ротироваться и отдохнуть спустя почти четыре недели без смены.

Этот город расположен за пределами зоны отчуждения, которая была создана вокруг атомной электростанции после аварии 1986 года. МАГАТЭ предупредило в среду, что пожарная команда в городе Чернобыль потушила четыре лесных пожара вблизи атомной электростанции.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность бомбардировками, совершенными войсками Кремля в Славутиче, городе недалеко от здания

Государственное агентство Украины по управлению отчужденными зонами сообщило на этой неделе, что российские войска уничтожили лабораторию по обращению с радиоактивными отходами на Чернобыльской атомной электростанции, оккупированной в начале вторжения в Украину.

По данным этого центра, лаборатория стоила более 6 миллионов евро, находилась в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и представляла собой комплекс, обладающий «значительными аналитическими и исследовательскими возможностями» в области обращения с радиоактивными отходами.

Лаборатория была построена в 2015 году за счет средств ЕС для сотрудничества в области ядерной безопасности и, согласно заявлению, обладала уникальным в Европе оборудованием и аналитическим потенциалом.

Согласно украинскому заявлению, в лаборатории находились «высокоактивные образцы и образцы радионуклидов, которые сейчас находятся в руках противника».

Чернобыльская атомная электростанция после аварии 1986 года, самая важная в истории для этого вида энергии, не функционирует, но все еще требует контроля, анализа и наблюдения.

Российская армия заняла электростанцию, расположенную к северу от Киева, 24 февраля и, наряду с остальными атомными электростанциями на Украине, вызывает озабоченность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поскольку работавший там персонал был задержан без возможности отдыха.

Как сообщило МАГАТЭ, только в прошлое воскресенье была завершена первая ротация персонала на бывшей Чернобыльской атомной электростанции с начала российского вторжения почти месяц назад, что позволило почти двухсотням техников и сотрудников службы безопасности с завода вернуться в свои дома в остальное.

(С информацией от Europa Press)

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