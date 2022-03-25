МАКПЧ предупредила Мексику о «нормализации насилия в отношении журналистов»

CIUDAD DE MÉXICO, 25ENERO2022.- Durante la conferencia matutina, periodistas colocaron un memorial de manera pacifica en las vallas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional esto por los asesinatos de periodistas en México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Офис Специального докладчика по вопросу о свободе выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ) предупредил о «нормализации и углублении насилия в отношении журналистов в Мексике».

В пресс-релизе МАКПЧ призвала власти принять меры для защиты жизни журналистов, а также бороться с безнаказанностью за преступления против прессы.

С января по март 2022 года были зафиксированы убийства 8 мексиканских журналистов. Хосе Луис Гамбоа, Маргарито Эскивель Мартинес, Лурдес Мальдонадо, Роберто Толедо, Хебер Лопес Васкес, Хорхе Камеро Сазуэта, Хуан Карлос Муньис и Армандо Линарес — имена коммуникаторов, которых лишили жизни за прошедшие несколько месяцев.

Согласно заявлению, священник получил информацию о неоднократных обвинениях в стигматизации прессы со стороны федеральных и местных государственных чиновников. Стоит отметить, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) подвергся резкой критике за различные столкновения с журналистами, включая Кармен Аристеги, Карлоса Лорета де Мола, Хоакина Лопеса-Доригу и Асусену Урести.

AMLO подвергается критике за столкновения с прессой (Фото: EFE/Isaac Esquivel)

«Докладчик с особой обеспокоенностью отмечает эскалацию насилия в отношении журналистов в Мексике и вновь заявляет, что такие нападения нарушают свободу выражения мнений как в индивидуальном, так и коллективном аспектах, поскольку затрагивают право общества на получение информации и с ними нельзя мириться. в демократическом обществе», говорится в заявлении.

Она также признала ценность усилий, предпринимаемых государством, среди которых власти выделили план создания национальной системы предупреждения и защиты правозащитников и журналистов.

Однако он призывает власти отличать, от высших государственных уровней, легитимность и ценность работы журналистов и постоянно отвергать преступления, совершенные против них.

«Докладчик отмечает хрупкость гарантий свободы выражения мнений в Мексике и напоминает государству о том, что лица, занимающие руководящие должности, должны поддерживать дискурс, благоприятствующий публичному обсуждению, и воздерживаться от выступлений, которые могут, прямо или косвенно поощряют или поощряют насилие в отношении коммуникаторов и журналистов», - говорится в документе.

Хосе Луис Гамбоа Аренас стал первым журналистом, у которого отняли жизнь в 2022 году (Фото: REUTERS/Эдгард Гарридо)

Хосе Луис Гамбоа Аренас был зарезан в ходе предполагаемого нападения в подразделении Флореста в Веракрусе 10 января.

Маргарито Эскивель Мартинес был убит возле своего дома в районе Санчес-Табоада в Тихуане, Нижняя Калифорния, через неделю после убийства Гамбоа Аренаса.

Всего через семь дней после спуска Маргарито Эскивеля Лурдес Мальдонадо была застрелена и атакована, когда она прибыла в свой дом в Нижней Калифорнии.

В последний день января Роберто Толедо был пойман возле юридической фирмы, где он также работал.

Армандо Линарес — последний журналист, который был убит в Мексике в 2022 году (Фото: EFE/Isaac Esquivel)

Хибер Лопес был убит, когда прибыл в дом в районе Эль-Эспиналь, принадлежащий Салина-Крус, штат Оахака.

24 февраля Хорхе Камеро Сазуэта, который был директором портала El Informativo, был убит, получив по меньшей мере три выстрела из огнестрельного оружия.

Хуан Карлос Муньис был убит в подразделении Лос-Оливос во Фреснильо, Сакатекас.

Армандо Линарес был убит в Зитакуаро, штат Мичоакан, 15 марта.

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