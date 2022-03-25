Вот варианты, где можно попасть на Estereo Picnic 2022

В последние выходные марта на поле для гольфа Briceño примут тысячи любителей живой музыки, которые посетят новую версию фестиваля Stereo Picnic Festival (FEP). В течение трех дней фестиваля пять включенных сцен увеличат громкость спикеров с 14:30 до рассвета. Единственное, что нужно сделать публике, это добраться до места, и для этого есть несколько вариантов.

Автобусы, автомобили, микроавтобусы, избранные водители и другие. Участники FEP имеют несколько вариантов добраться до поля для гольфа Briceño и выбрать тот, который лучше всего соответствует их бюджету.

Частный автомобиль

Участники FEP могут поехать со своей группой друзей на личном автомобиле, но они должны помнить, что им следует искать парковку в зоне, которая работает до тех пор, пока они не планируют покинуть мероприятие. Точно так же важно помнить об ответственности, которую это влечет за собой, например, отказ от употребления алкоголя, чтобы вернуться в пять чувств.

Если у вас есть машина и вы решили выпить алкоголь, Фестиваль будет иметь в вашем распоряжении выбранную услугу водителя стоимостью 140 000 долларов в одну сторону. Пользователи покидают поле для гольфа, а водитель высаживает их в одной точке прибытия в Боготу. Как это работает?

Автобусы

FEP также предлагает автобусы, которые отправляются и прибывают в различные точки Боготы. Среди основных из них — парковка Карулла Альгамбра (Calle 114 #45 .78) и Интерактивный музей Малока (Carrera 68D #24ª -51).

Каждый автобус будет отправляться каждые 20 минут с 11:00 до 19:00 до фестиваля, а возвращение будет с 22:00 до конца каждого дня. Стоимость услуги составляет 25 000 долларов в одну сторону в день или 70 000 долларов в течение трех дней; а возврат стоит 35 000 долларов в день или 100 000 долларов за три дня. Если вы покупаете поездку туда и обратно, в день она стоит 45 000 долларов или 125 000 долларов за три дня.

Фургоны

Фургоны FEP можно приобрести на странице «Желтые билеты». При оставлении данных с вами свяжутся, чтобы согласовать пункт отправления из Боготы и два пункта прибытия (место посадки и дополнительное место). Цены варьируются в зависимости от места для людей:

11 человек: 450 000 долл. США в день или 1 300 000 долл. США в течение трех дней

14 человек: 500 000 долл. США в день или 1 450 000 долл. США за три дня

18 человек: 600 000 долларов США в день или 1 7500 000 долларов за три дня

Независимо от того, каким образом вы решите отправиться в FEP, не забывайте начинать поездку на поле для гольфа, не убедившись, что у вас есть все необходимое для получения удовольствия от фестиваля. Среди основных вещей - иметь при себе документ, удостоверяющий личность, карту вакцинации от COVID-19 и, само собой, ручку, которая является входом на мероприятие.

Кроме того, не забудьте взять с собой деньги на ручку, чтобы вы могли покупать еду и напитки в рамках фестиваля. Для использования системы необходимо активировать ручку по ссылке: festivalestereopicnic.com/handles. Событие рекомендует сохранить серийный номер, который можно найти на задней стороне ручки, а также записать его, поскольку «в случае возникновения каких-либо проблем жизненно важно иметь возможность предложить вам лучшую техническую поддержку и разрешить любые непредвиденные события».

Кроме того, имейте в виду другие предметы, которые рекомендуется взять с собой, и другие, которые вам обязательно следует оставить дома. В Infobae Colombia мы составили список, чтобы вы могли без проблем насладиться возвращением EFF.

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