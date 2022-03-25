Правительство покончит с бизнесом «капля за каплей», поданный законопроект

В последние часы правительство подало в Конгресс законопроект, с помощью которого оно стремится бороться с известными кредиторами, работающими в стране «drop by drop». Документ, «который диктует правила, связанные с доступом и финансированием для строительства акционерного капитала и других положений», направлен на повышение финансовой доступности, предоставление доступа к различным механизмам финансирования, модернизацию платежных систем и обновление рынка капитала.

Министр финансов Хосе Мануэль Рестрепо отвечал за разъяснение того, из чего состоит представленный ими законопроект. «Это проект, который не только позволит нам повысить социальное обеспечение и равенство в стране, но и станет ключевым в борьбе с неформальными и очень дорогими схемами, такими как «капля за каплей» или «день выплаты зарплаты». легальные, безопасные и недорогие схемы финансирования», — пояснил чиновник.

Учитывая, что с продвижением вакцинации против COVID-19 страна вступила в стадию оживления экономики, в портфеле Казначейства отметили, что этот проект сможет придать больший динамизм вариантам финансирования, что, в свою очередь, поможет экономическому росту страны, и они добавили, что это также способствовать социальному благополучию граждан за счет создания рабочих мест и возможностей.

Эта инициатива включает в себя несколько идей, ранее выдвинутых в законопроекте о рынках капитала, который правительство уже представило, но которое оно решило отозвать, чтобы избежать его краха. Теперь, с этим новым проектом, они возвращаются к некоторым частям этой инициативы, появившейся после обсуждения экспертами из Миссии рынков капитала.

Это новое предложение, представленное правительственным чиновником, направлено на стимулирование кредитования крайне неформального населения, гарантируя доступ к кредитам мелким и средним сельскохозяйственным производителям. Кроме того, они также будут стимулировать финансирование микро-, малых и средних предпринимателей.

Точно так же они стремятся расширить доступ к рынку капитала в качестве альтернативы финансированию, чтобы граждане могли получать собственные ресурсы для производственных проектов, включая кредитную поддержку из Национального гарантийного фонда до 90%.

Официальный глава казначейского портфеля также добавил, что поданный законопроект «направлен на содействие созданию гибкой правовой базы в соответствии с международными стандартами, чтобы больше граждан могли получить доступ к рынку капитала. Будут созданы лучшие условия для усиления конкуренции за счет введения новых предприятий, специализирующихся на деятельности, с нормативными требованиями, соизмеримыми с их бизнес-моделью».

Restrepo также отметил, что проект также направлен на содействие универсальному, эффективному и безопасному доступу к платежной системе, что позволит большему количеству людей совершать платежи в электронном виде, не выходя из дома, избегая очередей и формальностей. Все эти платежи предназначены для обеспечения гибкого и безопасного осуществления при одновременном развитии электронной торговли.

Он также подчеркнул, что законопроект дает возможность создать лучшие условия для создания большей конкуренции, позволяя вводить новые предприятия, которые специализируются на деятельности, все с нормативными требованиями, соизмеримыми с их бизнес-моделью.

«Проект был подан с сообщением о срочности, и ожидается, что в ближайшие недели он начнет свое обсуждение в совместных экономических комиссиях», - заключил министр финансов после подачи проекта.

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