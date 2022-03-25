«Giselo» «падает в обморок» в прямом эфире после заявлений Изабель Асеведо в его адрес: «Я не люблю драться»

Эдсон Давила, известный в народе как «Гизело», сильно пострадал от недавних заявлений своего теперь уже бывшего друга Изабель Асеведо, которая не простила, что совершила неверие, раскрыв, что он был в любовные отношения с Кервином Вальдизаном, когда он начал свой роман с Кристианом Домингесом.

«Я ввязываюсь в эти вещи, но я понимаю, что Кельвин Вальдизан был партнером Изабель, все танцоры знали это», - были слова соведущего America Hoy, которые в итоге разозлили «Чабелиту», которая сказала в программе Magaly Medina, что она была одинока, когда флирты с кумбиамберо началось.

Из-за этого победительница Queens of the Show поставила крест на «Жизело» во время интервью Amor y Fuego, где она заверила, что ведущие журнала, Джанет Барбоса, Этель Посо и Брунелла Хорна защищают Домингеса, но не его.

«Я ожидал этого от всех, но меньше от Гизело. Мы партнеры по танцам, мы видели друг друга на экранах, но я поделилась с ним немного больше (...) Я видел, что он чувствовал себя немного обязанным», - сказал Асеведо о популярном олицетворении Гизелы Валькарсель.

После этих заявлений Эдсон Давила решил ответить своему бывшему другу, чтобы надеть холодные ткани на ситуацию. Однако из-за давления сверстников, чтобы рассказать свою сторону истории, она оказалась на земле в результате «обморок». Популярный «Рулитос» пришел ему на помощь и облил его водой, чтобы «проснуться».

«ЖИЗЕЛО» ОТВЕЧАЕТ ИЗАБЕЛЬ АСЕВЕДО

Как только он встал с земли, Эдсон Давила стал серьёзным и оставил шутки в стороне, чтобы теперь ответить «Чабелите» за то, что, якобы, «исправил» неверность Кристиана и «разоблачил» свою собственную на национальном телевидении.

« Помимо шуток, я не мог хорошо выспаться. Я дружу со всеми на телевидении, мне не нравится драться ни с кем. Я плохо спал, у меня болит поясница», — довольно серьезно прокомментировал он, хотя позже посвятил песню «Ay, Chabela» снятию напряжения.

В другой раз он сказал: «Я не сказал ничего плохого даже для того, чтобы кого-то прикрыть. Я сказала реальность, когда работала танцором. Я много чего знаю, но держу это при себе. Брунелла спросила меня, и я, по своей невиновности, ответила «да».

КРИСТИАН ДОМИНГЕС ПРИЗНАЛСЯ В ИЗМЕНЕ?

Во время публичного освобождения от заявлений, которые его бывший партнер дал по программе Магали, Кристиан Домингес был раз и навсегда посоветовался, не изменил ли он Карле Тарасоне с ее тогдашней танцовщицей из El Gran Show.

«Я прошу прощения, потому что я не начал правильно, как я уже говорил вам на четырех стенах. Я также рассказал ему, по каким причинам они были. Я должен был быть храбрее в то время, нужно знать, когда сказать «нет, вот это значит», - ответил певец из кумбии.

Из-за непоследовательности его ответа Джанет Барбоза во второй раз спросила его, неверный он или нет. Хотя он ничего не утверждал и не отрицал, Домингес намекнул, что действительно снял ноги с тарелки.

«Не думаю, что мне нужно вам больше отвечать. Четко говоря, я совершила ошибку. Я сталкиваюсь со своими ошибками, ей приходится брать на себя, а если нет, то это ее проблема», - сказал он.

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