Готовьтесь! Это расписание карнавала в Барранкилье 2022

Столица Атлантики и ее жители готовятся снова принять 4 самых важных дня празднования в городе, потому что после двух лет пандемии и одного года виртуального празднования знаменитого праздника в Барранкилье состоятся празднования Карнавала в Барранкилье 2022 года. С 26 по 29 марта.

Следует помнить, что карнавал традиционно проходит в феврале, но из-за четвертого пика пандемии его пришлось перенести на конец марта, соблюдая протоколы биозащиты, в соответствии с текущей ситуацией на планете.

С субботы, 26 марта, участники смогут насладиться в течение следующих дней около 19 мероприятий, которые будут включать художественные мероприятия в разных частях города, фольклорные презентации, парады и популярные праздники, такие как карнавал Соледад.

В этом новом выпуске карнавала в Барранкилье короли Валерия Чаррис Сальседо и Кевин Торрес Вальдес, которые являются послами этого фестиваля, который лично возвращается в столицу Атлантики, в последние месяцы представили, какие мероприятия будут проводиться по всему городу и будут будьте готовы, как хозяева, приветствовать жителей и туристов, которым нравится карнавал.

Вот содержание Валерии Чаррис, королевы карнавала :

Следует также отметить, что с 1 марта проводятся различные мероприятия, например, мероприятие под названием «Joselito Vive» с выставкой макрофигур на Малекон-дель-Рио. Как и 18 марта, на протяжении всей 44-й гонки проходил парад Гуачерны Эстерсита Фореро, посвященный Анибалу Веласкесу.

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ssss В рамках народных праздников 19 марта состоялась коронация народной королевы, мероприятие, которое состоялось на Великом Малекон-дель-Рио. Со своей стороны, 20 марта в Парке Святого Сердца состоялась презентация Comparsas традиций и фантазий.

Вот расписание с 25 марта:

Пятница, 25 марта

Коронация королевы карнавала: стадион Ромелио Мартинеса - 20:00

Официальная презентация короны, которую Валерия Чаррис наденет в ночь коронации карнавала в Барранкилье 2022 года. Взято из Instagram @valecharris

Суббота, 26 марта

Битва при Флоресе: Виа 40 - 12:00

Дефиле Рей Момо: Калле 17 - 14:00

Танцевать улицу/вечер оркестра: гонка Par vial с 50 до 17:00

Большой карнавальный концерт: стадион Ромелио Мартинеса - 20:00

Воскресенье, 27 марта

Отличная остановка традиций и фольклора: Via 40 - 13:00

Фестиваль оркестров: стадион Ромелио Мартинеса - 15:00

Танцевать улицу/вечер оркестра: Пар Виаль Каррера 50 - 17:00

Комедийная встреча: Парк Олайя - 17:00

Фестиваль Лехании: Кучилья де Баррио Абахо - 19:00

Понедельник, 28 марта

Большой парад трупп: Виа 40 — 13:00

Танцевать улицу/ночь Тамбо: Пар виал Каррера 50 - 17:00

Комедия Энкаунтер: Парк Аламедас - 17:00

Вторник, 29 марта

Хоселито уходит вместе с прахом: 58-я улица Каррера 54 — 16:00.

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