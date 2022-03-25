От капитана Фьюри до Сасы Салчиты: лучшие прозвища, которые дала бермудская собака

Спортивная хроника мексиканского футбола имеет долгую историю с 20-го века. В последние годы Энрике Бермудес де ла Серна закрепился как один из самых запоминающихся голосов за свой стиль, тон голоса и дав универсальные прозвища некоторым игрокам, приехавшим играть в Мексику. Хотя они не всегда нравились болельщикам, прозвища, которые он реализовал, сопровождали траекторию каждого из упомянутых футболистов, даже больше, чем их имена при рождении

Альфредо Тена большую часть карьеры отыграл в составе «Орлов Америки» (Фото: Twitter/ @patula_7809)

Альфредо Тена Капитан Фьюри

Одним из первых игроков, получивших прозвище от спортивного хрониста, стал легендарный центральный защитник «Орлов Америки» Альфредо Тена. Его галантность, лидерство, свирепость на корте, а также его гневный темперамент в «Национальной классике» были достаточным основанием, чтобы назвать его Капитаном Фьюри. Даже, по словам самого Перро Бермудеса, бывший американский игрок даже поблагодарил его за то, что он назвал его таким образом.

Рафа Маркес выиграл трофей Лиги чемпионов в составе ФК «Барселона», где стал эталоном (Фото: Twitter/ @RafaMarquezMX)

Рафаэль Маркес Эль-Кайзер де Мичоакан

Один из мексиканских игроков с лучшим послужным списком в мире — бывший центральный защитник Рафаэль Маркес. Его хорошие качества, а также лидерские качества сделали его идеальным кандидатом для игры в таких командах, как Монако и Барселона. В этом смысле, благодаря своей истории в Европе и стилю, похожему на стиль Франца Беккенбауэра, Энрике Бермудес назвал его тем же прозвищем, что и немецкий, но намекая на его происхождение.

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