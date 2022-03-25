Пожар в Тепосттеко был потушен через три дня; на месте будет создана лесная полиция

MEX0000, TEPOZTLÁN (MÉXICO), 14/04/2021.- Elementos de Protección Civil, combaten un incendio forestal, el 13 de abril de 2021, en el poblado de Tepoztlán, en el estado de Morelos (México). El incendio en el parque nacional El Tepozteco, en el estado de Morelos, vecino del la Ciudad de México, se ubica entre los 73 incendios forestales activos ubicados en 21 estados del país, informó este miércoles la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del Gobierno mexicano. EFE/Tony Rivera

После того, как пожар на холме Тепосттеко поглотил более 105 гектаров зеленых зон, властям всех трех уровней правительства удалось задушить пламя, которое горело в течение трех дней и потребовало присутствия чуть менее 400 элементов для борьбы с инцидентом.

Власти Морелоса заверили, что пожар был потушен относительно быстро, поскольку они действовали при поддержке двух вертолетов федеральных властей, одного из Национальной гвардии и другого, принадлежащего мексиканским военно-воздушным силам, которые обеспечили 83 сброса воды в район Лос-Корредорес, расположенный в волшебном городе Тепостлан.

Пабло Охеда Карденас, государственный секретарь правительства, сообщил, что в тушении пожара участвовало 392 человека, из которых 345 выполняли шаги пешком, 47 - на транспортных средствах, как наземных, так и воздушных, и 47 - в технических работах.

До полудня четверга, 24 марта, огонь был локализован на двух фронтах «на юго-восточной стороне в районе Меститла и на северо-западе к югу от Сан-Хуан-Тлакотенко, поэтому боевые задачи на этих точках усиливаются с целью скорейшего достижения полного контроля», - сказал чиновник.

Пожар поглотил 105 гектаров растительности (Фото: EFE)

Аналогичным образом, глава Национальной координации гражданской защиты Лаура Веласкес Альсуа объявила, что в тот же день участие обоих вертолетов в задачах удушения пламени было прекращено, поэтому они будут переведены в биосферный заповедник Эль-Сьело, расположенный в штате Тамаулипас, где они будут перенесены в биосферный заповедник Эль-Сьело, расположенный в штате Тамаулипас. который посетит еще один пожар с аналогичными размерами.

На пресс-конференции власти всех трех уровней власти объявили, что в Тепостлане будет создана лесная полиция, чтобы избежать несчастных случаев, подобных тому, который произошел утром во вторник, 22 сентября; об этом сообщил мэр города Дэвид Демеса Барраган .

«Сегодня у нас встреча с добровольческими бригадами, которые заботятся о нашей окружающей среде, мы приглашаем Национальную комиссию по охраняемым природным территориям, Национальную комиссию по лесному хозяйству, чтобы они могли договориться, и мы практически собираемся сделать бригаду, аналогичным образом со стороны городского совета, временной, с этого момента и до начала дождя наблюдайте за всеми холмами», - сообщил президент.

Власти всех трех уровней власти были вовлечены в удушение пламени (Фото: Twitter/Pattcouto)

Точно так же он сказал, что восхождение на холмы вокруг Тепосттеко больше не будет разрешено в жаркое время года, чтобы принять крайние меры предосторожности в лесном хозяйстве, чтобы избежать пожаров любого масштаба, которые будут контролироваться форменными, которые также будут следить за тем, чтобы пожары не производились или огонь использовался в таких безответственно.

Во вторник днем, через 22 часа после пожара в Лос-Корредорес, субъект, идентифицированный как Эль-Пиполо, был арестован местными властями по обвинению в начале пожара утром того же дня.

По данным муниципальных властей, испытуемый находился в сильном опьянении и был пойман за тем, как он зажег пламя: «Мы живем в очень прискорбной ситуации. К сожалению, человек приехал, не увидев ущерба, который он должен был причинить, и возникла эта авария», - сказал мэр Тепостлана.

После того, как власти допросили его о его присутствии в этом районе, Эль-Пиполо, как сообщается, признался, что он преднамеренно начал огонь и был передан местным властям, которые проводят расследование причин его действий и его личности, поскольку его личность не но смог получить его имя.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: