Пожар в Тепосттеко был потушен через три дня; на месте будет создана лесная полиция

После того, как пожар на холме Тепосттеко поглотил более 105 гектаров зеленых зон, властям всех трех уровней правительства удалось задушить пламя, которое горело в течение трех дней и потребовало присутствия чуть менее 400 элементов для борьбы с инцидентом.
Власти Морелоса заверили, что пожар был потушен относительно быстро, поскольку они действовали при поддержке двух вертолетов федеральных властей, одного из Национальной гвардии и другого, принадлежащего мексиканским военно-воздушным силам, которые обеспечили 83 сброса воды в район Лос-Корредорес, расположенный в волшебном городе Тепостлан.
Пабло Охеда Карденас, государственный секретарь правительства, сообщил, что в тушении пожара участвовало 392 человека, из которых 345 выполняли шаги пешком, 47 - на транспортных средствах, как наземных, так и воздушных, и 47 - в технических работах.
До полудня четверга, 24 марта, огонь был локализован на двух фронтах «на юго-восточной стороне в районе Меститла и на северо-западе к югу от Сан-Хуан-Тлакотенко, поэтому боевые задачи на этих точках усиливаются с целью скорейшего достижения полного контроля», - сказал чиновник.
Аналогичным образом, глава Национальной координации гражданской защиты Лаура Веласкес Альсуа объявила, что в тот же день участие обоих вертолетов в задачах удушения пламени было прекращено, поэтому они будут переведены в биосферный заповедник Эль-Сьело, расположенный в штате Тамаулипас, где они будут перенесены в биосферный заповедник Эль-Сьело, расположенный в штате Тамаулипас. который посетит еще один пожар с аналогичными размерами.
На пресс-конференции власти всех трех уровней власти объявили, что в Тепостлане будет создана лесная полиция, чтобы избежать несчастных случаев, подобных тому, который произошел утром во вторник, 22 сентября; об этом сообщил мэр города Дэвид Демеса Барраган .
«Сегодня у нас встреча с добровольческими бригадами, которые заботятся о нашей окружающей среде, мы приглашаем Национальную комиссию по охраняемым природным территориям, Национальную комиссию по лесному хозяйству, чтобы они могли договориться, и мы практически собираемся сделать бригаду, аналогичным образом со стороны городского совета, временной, с этого момента и до начала дождя наблюдайте за всеми холмами», - сообщил президент.
Точно так же он сказал, что восхождение на холмы вокруг Тепосттеко больше не будет разрешено в жаркое время года, чтобы принять крайние меры предосторожности в лесном хозяйстве, чтобы избежать пожаров любого масштаба, которые будут контролироваться форменными, которые также будут следить за тем, чтобы пожары не производились или огонь использовался в таких безответственно.
Во вторник днем, через 22 часа после пожара в Лос-Корредорес, субъект, идентифицированный как Эль-Пиполо, был арестован местными властями по обвинению в начале пожара утром того же дня.
По данным муниципальных властей, испытуемый находился в сильном опьянении и был пойман за тем, как он зажег пламя: «Мы живем в очень прискорбной ситуации. К сожалению, человек приехал, не увидев ущерба, который он должен был причинить, и возникла эта авария», - сказал мэр Тепостлана.
После того, как власти допросили его о его присутствии в этом районе, Эль-Пиполо, как сообщается, признался, что он преднамеренно начал огонь и был передан местным властям, которые проводят расследование причин его действий и его личности, поскольку его личность не но смог получить его имя.
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