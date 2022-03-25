Fecode призывает Министерство образования принять меры для предотвращения сексуального насилия

В эту пятницу, 25 марта, Колумбийская федерация работников образования (Fecode) направила письмо в Министерство образования с просьбой принять дальнейшие меры по предотвращению сексуального насилия в школах страны.

В письме учителя попросили национальное правительство расширить охват применения Директивы 01 от 2022 года, в которой министерство издало руководящие принципы для территориальных властей по предотвращению сексуального насилия в академических помещениях Колумбии.

Сообщение адресовано министру образования Марии Виктории Ангуло, где ей также предлагается усилить назначение преподавателей-консультантов в учебных заведениях для своевременного ухода за потенциальными жертвами сексуального и гендерного насилия.

Колумбийский профсоюз учителей заявил, что для адекватного обращения с жертвами таких случаев необходимо разработать более эффективные рекомендации: «Следует уделять больше внимания дисциплинарной сфере, осуществляемой руководителями дисциплинарного контроля территориальных образований, сертифицированными для того, чтобы гарантировать надлежащее судебное разбирательство и доступ к отправлению правосудия как для расследуемых, так и для пострадавших», - говорится в письме.

Жалоба Фекоде сосредоточена на том факте, что территориальные власти не располагают необходимыми инструментами для ускорения дисциплинарных разбирательств в отношении должностных лиц, обвиняемых в совершении жестоких действий в отношении детей и подростков школьного возраста.

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Директива, на которую ссылается Fecode, была подписана 4 марта министром Ангуло, и одно из решений, изложенных в документе, заключается в том, что «государство через каждого из своих агентов несет непростительную ответственность за своевременные действия для обеспечения реализации, защиты и восстановления прав детей и подростков».

Первая мера, принятая министерством для органов образования и школ, заключается в том, что, когда им становится известно о предполагаемой жертве или акте сексуального насилия в отношении учащегося: «сотрудники учебного заведения, а также сотрудники территориального органа постоянно проходят аттестацию в образование должно обеспечивать уход, сопровождение и поддержку пострадавшему ребенку или подростку, уделяя приоритетное внимание их правам в каждом своем действии, не недооценивая жалобу или ситуацию риска, а наоборот, действуя усердно и своевременно».

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Директива также регулирует действия административного характера при отборе, назначении или найме административного персонала или преподавателей для предотвращения и лечения ситуаций сексуального насилия в школьной среде. Он также включает меры, которые необходимо принять для того, чтобы в случае предполагаемых случаев сексуального насилия меры принимались без повторной виктимизации и чтобы целостность и информация по делу были защищены.

Еще одна просьба профсоюза заключается в проведении педагогических мероприятий с подготовкой учителей и менеджеров для предотвращения актов сексуального насилия в колледжах и школах страны. Кроме того, они указали на необходимость того, чтобы это «было направлено секретариатам образования для формирования междисциплинарных групп, обладающих конкретной компетенцией для предотвращения, лечения и отслеживания случаев сексуального и гендерного насилия в школьной среде».

Согласно информации, представленной Министерству образования 81 сертифицированной территориальной единицей, о случаях предполагаемых сексуальных надругательств в школах за период с января 2018 года по февраль 2022 года, по всей стране зарегистрировано 876 случаев, из которых 65 были наказаны, 127 были поданы, а 684 не удовлетворены расследование.

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