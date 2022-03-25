ЕС и США достигли соглашения о передаче данных

(Bloomberg) Европейский Союз и Соединенные Штаты вышли из тупика нового соглашения о передаче данных, которое может предотвратить катастрофический сценарий для технологических гигантов, таких как Meta Platforms Inc, и тысяч других компаний, которые полагаются на свободный поток информации через Атлантику.

ЕС и США объявили в пятницу, что они в принципе согласились на новое соглашение после того, как предыдущее соглашение было аннулировано из-за опасений по поводу способности американских агентств шпионить за информацией без надлежащих гарантий конфиденциальности.

Это новое соглашение «позволит обеспечить предсказуемые и надежные потоки данных, сбалансировать безопасность, право на конфиденциальность и защиту данных», заявила в пятницу в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то время как переговорщикам еще предстоит проработать более мелкие детали, результат может положить конец неопределенности в отношении потоков данных, которая заставила Meta, владеющую Facebook, предупредить о возможном выходе из ЕС, если правовой вакуум сохранится.

Юридические опасения усилились, когда Суд ЕС, высшая судебная инстанция блока, неожиданным решением 2020 года аннулировал так называемый «щит конфиденциальности», трансатлантическое соглашение о передаче, из-за давних опасений, что данные граждан не будут защищены от слежки США.

Сохраняя отдельную контрактную систему для продолжения передачи данных, сомнения, выраженные судьями ЕС по поводу защиты данных в США, также сделали эту альтернативу сомнительной.

Пятничное политическое соглашение последовало за визитом президента Джо Байдена в Брюссель, где он также участвовал в четверг в последовательных саммитах с НАТО, Группой семи и ЕС.

Соглашение направлено на обеспечение конфиденциальности и безопасности данных и защиту трафика данных, «который лежит в основе экономических отношений между США и ЕС на сумму 7,1 триллиона долларов», сообщил прессе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу в Air Force One по итогам заседания в Брюсселе.

Соглашение «действительно дает нам возможность гарантировать, что технологические компании США — да, крупные компании, но особенно малые и средние компании — будут защищены по мере нашего продвижения вперед и смогут работать в полном объеме и безопасно в контексте трансатлантических экономических отношений между США и ЕС», - сказал он. Салливан.

Решение суда ЕС 2020 года заставило регуляторов по обе стороны Атлантики и органы по защите данных ЕС вернуться за рабочий стол, чтобы справиться с последствиями на фоне сомнений в безопасности данных пользователей ЕС после их отправки в США. Это постановление означало, что тысячи компаний, отправляющих бизнес-данные в США, должны были искать альтернативные способы поддержания потока данных.

Передача данных в течение многих лет сталкивалась с трудностями, и судьи ЕС не боятся вмешиваться. В 2015 году высшая судебная инстанция ЕС отменила предыдущую трансатлантическую систему передачи данных под названием «Безопасная гавань», опасаясь, что американские шпионы могут получить неограниченный доступ к данным ЕС.

Спор восходит к 2013 году, когда бывший подрядчик Эдвард Сноуден разоблачил сферу шпионажа Агентства национальной безопасности США, активист по защите конфиденциальности Макс Шремс оспорил Facebook в ирландских судах, где компания социальных сетей находится в Европе, утверждая, что данные граждан ЕС в то время находятся под угрозой он передается в США.

Шремс заявил в пятницу, что не убежден, что новый проект соглашения решит проблемы предыдущих, и поставил под сомнение сроки объявления.

«Соглашение, по-видимому, было символом, которого хотел Фон дер Ляйен, но оно не пользуется поддержкой экспертов в Брюсселе, поскольку США не двигались», - говорится в заявлении Шремс по электронной почте. «Особенно ужасно, что США якобы использовали войну против Украины для оказания давления на ЕС в этом экономическом вопросе».

Оригинальное примечание:

отключение больших технологий будет предотвращено с помощью ЕС-США Пакт данных (1)

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