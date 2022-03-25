Дербез ответил AMLO о поезде майя: «Мне никто не платил, я не получаю желтых конвертов»

Мексиканский актер и продюсер Эухенио Дербес отметил, что не получает никакого финансового вознаграждения за сотрудничество в кампании под названием #SélvameDelTren. Он поделился своей позицией после того, как Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) охарактеризовал участников как «псевдоэкологов» и «фифисов», а также утверждал, что их наняли бы консерваторы для критики его проекта.

«Мне больно быть дисквалифицированным, потому что я думаю, что лев считает, что все в своем состоянии. У меня нет желтых конвертов, они мне не нужны. Я зарабатываю деньги в поте брови и делаю это из любви к Мексике», — сказал комик 25 марта в интервью Сиро Гомесу Лейве.

Sélvamedeltren был заголовком, который привел к предложению, в котором такие знаменитости, как Наталья Лафуркад, Кейт дель Кастильо, Барбара Мори, Сауль Эрнандес, Омар Чапарро, Ана Клаудия Таланкон, Эйслинн Дербес, Артуро Ислас и другие, услышали через видео, которым они поделились в своих социальных сетях сети с просьбой о строительстве 5-го участка к югу от поезда Майя.

AMLO раскритиковала артистов, которые с помощью видео позиционировали себя против поезда майя.

Публикация начала распространяться со вторника, 22 марта, в рамках Всемирного дня водных ресурсов, поскольку участники объяснили, что работа поезда серьезно повлияет на подземные реки, а также нанесет серьезный ущерб флоре и фауне региона.

Со своей стороны, Эухенио воспользовался интервью, чтобы уточнить, что он принадлежит к группе граждан, которые обеспокоены скрытой опасностью, с которой сталкиваются тропические леса полуострова.

Он также уточнил, что их никто не нанимал: «Я всегда это говорил, я не из какой-либо партии, ни PRI, ни PAN, ни MORENA. Я из Мексики и делаю это потому, что с нами связались защитники окружающей среды, местные жители обратились к нам с просьбой о помощи».

В отличие от слов AMLO, опрошенный отметил, что они не против поезда Майя, они лишь против изменения маршрута в последнюю минуту с участка 5 на место с самой длинной подземной рекой и системой сенотов в мире. Его единственная цель — прекратить работу в этой части, чтобы избежать экоцида.

Власти Fonatur объявили, что пятый участок поезда Майя больше не будет следовать по первоначальному маршруту через Плайя-дель-Кармен. ФОТО: ЭЛИЗАБЕТ РУИС/CUARTOSCURO.COM

Точно так же он сказал, что все, что они просят, это провести необходимые экологические исследования и обеспечить соблюдение закона, «чтобы местные общины, майя, гражданское общество были услышаны, чтобы эксперты, экологи и ученые были услышаны. Что раздражает, так это то, что для того, чтобы выполнить работу вовремя и сказать «да, мы делаем», они решили пересечь джунгли».

Следует отметить, что президент был не единственным, кто выступил с заявлениями против художников, которые выражали свою позицию в оппозиции к творчеству Моренистов, поскольку Хосе Рамон Лопес Бельтран, сын президента, также высказался.

Лопес Бельтран позвонил Дербесу и Рубену Альбаррану, вокалисту мексиканской группы Café Tacvba, из-за того, что они не были хорошо информированы и на них повлияли плохие дружеские отношения. Он сообщил об этом через свой аккаунт в Twitter, где поделился:

«Его лучшие моменты были в девяностые годы. Из @EugenioDerbez это было #eloygameno, а Рубен Альбарран был @cafetacvba, #Re и #Avalanchadeexitos. Я надеюсь, что они хорошо осведомлены о @TrenMayaMX и перестанут слушать их отвратительные и излишние плохие дружеские отношения».

Фото: скриншот из Twitter

Наконец, актер прокомментировал, что продолжит протестовать против строительства 5-го участка, и подчеркнул: «На данный момент моей карьеры мне не нужно, чтобы кто-то приходил и платил мне несколько песо за поддержку какой-то политической партии (...), напротив, я беспартийный, партии уходят, партии приходят, а страна делает не изменится.

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