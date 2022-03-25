Фиаско в Италии: «К черту»

Рим, 25 марта Национальная сборная Италии открыла в эту пятницу все основные газеты, журналы и новостные трансляции в Италии после катастрофы против Северной Македонии (0-1), в результате которой «адзурра» не попала на чемпионат мира во второй раз подряд. Итальянские СМИ после футбольного успеха прошлым летом, когда они были коронованы чемпионами Европы, не могут не передать пессимизм и отчаяние в связи с тем, что не смогли посетить чемпионат мира 2022 года в Катаре. «К черту», заголовки «Коррьере делло спорт». «Македония побеждает в Палермо, Италия заканчивает чемпионат мира. Позорное поражение: В 92 году Трайковски забил гол после доминирования «азурри»», - добавляет газета, в которой изображены игроки, закрывающие лица майкой. «La Gazzetta dello Sport» открывается изображением Джорджо Кьеллини, капитана и знамени команды, утешающего вратаря Джорджо Доннарумму в конце матча: «Вне чемпионата мира», пишет газета. «На 92-й минуте герои Уэмбли останутся дома на чемпионате мира. Второй раз подряд для Италии», — добавляет он. Кроме того, он сообщает, что будущее Роберто Манчини, отвечающего за сборную, висит на волоске и что идея Фаббио Каннаваро и Марчелло Липпи подхватить эстафету со следующего вторника ценится. Со своей стороны, «Tuttosport» показывает на своей первой странице «Noooooooooo!» в сопровождении того же изображения Кьеллини, утешающего Доннарумму. «Италия выбыла из чемпионата мира во второй раз подряд. В Палермо Северная Македония нокаутирует чемпиона Европы голом в 92» «Ла Стампа» обвиняется против игры во время матча, в котором доминировала Италия, но в которой было неправильно определить. Четыре броска Северной Македонии 32 вчерашних местных футболистов не остались незамеченными: «Катастрофическое выступление сборной, наказанной Македонией со скидкой». Статьи, колонки и новости, анализирующие футбольный фиаско, практически занимают все пространство печатных и цифровых изданий, что, несомненно, является одним из самых сложных моментов в истории футбола четырехкратных чемпионов мира, которые не оспаривали финальный раунд чемпионата мира с Бразилии 2014 года. ШЕФ ТФК/мр/ог