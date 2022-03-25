Критика президента Ивана Дуке за экономическую поддержку Украины Колумбией

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

По просьбе Организации Североатлантического договора (НАТО) к государствам оказать поддержку Украине, чтобы заботиться о населении, пострадавшем от вторжения в Россию, президент Колумбии Иван Дуке объявил, что направит финансовую поддержку этой стране.

Хотя верховный президент не раскрыл эту цифру, некоторые национальные СМИ заявили, что пожертвование Колумбии Украине составит 100 000 долларов.

«В ответ на призыв @NATO к странам-союзникам и странам-партнерам присоединиться к отправке гуманитарной помощи в Украину в эти трудные времена, мы решили сделать пожертвование через УВКБ ООН (@Refugees) для оказания помощи пострадавшему гражданскому населению в этой стране», — заявил Дуке в социальных сетях.

Столкнувшись с этой новостью, критика в социальных сетях не заставила себя долго ждать. Волна комментариев направлена на нехватку ресурсов, которая заметна в нескольких районах страны, где сохраняются нищета и голод.

На цифровых платформах они допрашивали Ивана Дуке за объявление пожертвований другой стране. Хотя гуманитарный кризис, который Украина переживает из-за вторжения, очевиден, пользователи сети заверили, что многие колумбийцы умирают от голода, и эти ресурсы будут служить больше на национальной территории.

«Я думаю, что в Чоко, Гуахире, Кауке, Путумайо, Эль-Гуавьяре, Барранкилье, Картахене и во всех регионах страны есть Украина, где дети продолжают умирать от голода и жажды... У этого парня нет здравомыслия и здравомыслия», — написал один пользователь сети в той же социальной сети.

Другой вопрос на платформе: «То, что Дуке отправляет помощь украинцам, в то время как женщины, дети и пожилые люди умирают от голода в Гуахире и Чоко, также является расизмом. @IvanDuque войдет в историю как невежественный, деспот, карьерист, расист, вор, посредственный, слабонервный, но прежде всего как тиран».

«Эти 100 000 долларов были бы гораздо полезнее в Гуахире, чтобы утолить жажду и голод коренных общин... В любом случае... еще один об урибизме», говорится в другом комментарии.

Дуке будет вести беседу с президентом Украины

Согласно информации газеты El Tiempo, президент Колумбии не только готов отправить финансовые пожертвования Украине, но и будет ждать телефонной встречи со своим коллегой Владимиром Зеленским.

Судя по всему, встреча уже была назначена на 18 марта, однако совет безопасности, в котором должен был присутствовать президент Украины, не смог связаться с Иваном Дуке.

Пока что дата и вопросы, которые должны быть рассмотрены на этой телефонной встрече президентов, неизвестны.

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