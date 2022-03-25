Создайте руководство по поддержке мигрантов на севере Мексики

Сьюдад-Хуарес (Мексика), 25 марта Как будто это были «желтые страницы», группа креативщиков и активистов создала и опубликовала руководство по поддержке мигрантов, прибывающих на северную мексиканскую границу. «Эта работа была инициирована несколькими организациями и коллективами с целью подготовки документа, который будет служить справочным материалом для услуг для мигрантов. Мигранты считают, что эта работа, эта книга, написана кем-то, кто на их стороне», — сказала Эфе Вилливальдо Делгадильо, профессор литературы и представитель этого проекта, Эфе Вилливальдо Делгадильо в эту пятницу из Сьюдад-Хуареса. Работа под названием «Желтая секция по миграции 2022 года» содержит информацию об организациях, которые оказывают помощь беженцам, приютам и правозащитным организациям. Все это сопровождается иллюстрациями. Издание является результатом работы 12 творческих людей, включая писателей, фотографов, дизайнеров и художников из приграничных городов Хуарес, Чиуауа и Эль-Пасо в Техасе. Справочник, который финансировался за счет средств гражданского общества, состоит из 176 страниц и выпускался в течение года. Первым тиражом была напечатана и распространена тысяча экземпляров, которые уже переданы организациям, работающим непосредственно с беженцами. «Цель этого желтого раздела — показать гостеприимный облик Хуареса, что отражается в конкретных действиях. Вот услуги гражданского общества и таких учреждений, как УВКБ ООН, которые могут им помочь», — добавила пресс-секретарь проекта. Хорхе Перес, муралист и владелец пекарни Rezizte, поддержал этот проект и ежедневно раздает хлеб различным приютам для мигрантов в городе. «Для людей, которые находятся в движении, поступает важная информация, например адреса, приюты и организации, такие как МОМ, которая их поддерживает», - сказал Эфе этот бизнесмен, осведомленный об иммиграционной проблеме. Регион переживает рекордный поток в Соединенные Штаты, чье таможенное и пограничное управление (CBP) обнаружило более 1,7 миллиона иммигрантов без документов на мексиканской границе в 2021 финансовом году, который закончился 30 сентября. По данным Министерства внутренних дел страны, в 2021 году Мексика депортировала более 114 000 иностранцев. Между тем, Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам (Comar) получила рекордные 131 448 заявлений беженцев в 2021 году.