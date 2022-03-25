Волнения в Мексике после убийства женщины бывшей королевы красоты в Агуаскальентесе

Не все захоронения одинаковы. В одних мертвых хоронят, а в других живых хоронят «немного». Это случай 19-летней Джоселин Кинтана, убитой в собственном доме в Агуаскальентесе, 23 января. Те, кто остался, умирают немного: их мать, отец, друзья, потому что человек трейлеров убил ее.

В прошлую среду, перед поминками молодой леди, сосед рассказывает, как он нашел тело. Около 10:30 утра он заметил, что дом Жоселин, расположенный на улице 26 de noviembre, открыт, поэтому он подошел. Когда он вошел, он увидел тело женщины в перевернутом состоянии с кровью, со следами насилия и множественными травмами.

Мужчина уведомил власти, и операция была запущена мгновенно. Однако Джоселин уже потеряла жизнь и ее нападавший бежал.

Генеральная прокуратура заявила, что Джоселин знала человека, который убил ее острым оружием, которым он причинил несколько ранений и задушил ее. «Романтических отношений не было, но была дружба, жертва знала, кто его агрессор, семья и жертвы собирали денежные суммы на праздник святого покровителя, что породило дискуссию и последующую смерть жертвы», - сказал Хесус де Фигероа Ортега, глава прокуратура.

Жоселин Кинтана, 21 год, была королевой красоты в ноябре прошлого года





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