Колима: тюрьма и штрафы для тех, кто продает наркотики или работает «ястребами»

Конгресс Колимы утвердил наказание в виде тюремного заключения и штрафов для тех, кто был признан виновными в работе в качестве бдителей преступных групп и распространении сообщений о наркотиках, по инициативе губернатора Индирии Вискаино, которая упоминалась в угрожающих картельных обменах, действующих в штате.

Штрафы налагаются на тех, кто размещает на дорогах общего пользования одеяла, картон, холст, картон или любые физические или электронные носители, а также тех, кто производит, печатает, производит, предоставляет, владеет, перемещает или передает любые предметы с выражениями или сообщениями угроз.

В начале 2022 года спор между картелем нового поколения Халиско (CJNG) и Независимым картелем Колимы был объявлен в так называемых наркомантах. В текстах даже упоминаются приказы об убийстве губернатора.

Согласно документу, предложенному в виде единого указа, были рассмотрены контекст безопасности и времена, которые государство переживает для борьбы с растущей социальной проблемой среди граждан.

Виридиана Валенсия Варгас, депутат от XV округа, зачитала проект, представленный на специальной сессии, который также расширил неофициальное превентивное содержание под стражей до преступлений против несовершеннолетних, таких как педофилия, порнография, секс-туризм и леноциний.

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