Cofece оштрафовала AICM почти на 849 миллионов песо за монополистическую практику

FOTO DE ARCHIVO. Vista de un avión Boeing 737-852 de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, México. Foto tomada el 10 de enero de 2018. REUTERS/Daniel Becerril

Федеральная комиссия по экономической конкуренции (Cofece) оштрафовала Международный аэропорт Мехико (AICM) в четверг на 848,8 миллиона песо за монопольную практику.

В заявлении они подробно указали, что после расследования по делу DE-013-2018 было подтверждено, что AICM необоснованно отказалась предоставить разрешение компании Bus Transportation Terrestrial UNE (UNE), которая стремилась предложить услуги пассажирских перевозок в Пуэблу и из Пуэблы. Однако, поскольку он не получил одобрения администрации аэропорта, были созданы исключительные преимущества в пользу двух держателей разрешений на одном и том же маршруте, что изолировало их от конкуренции в ущерб пользователям.

(Скриншот: твиттер)

Регулирующий орган отметил, что это не первый случай, когда AICM действует таким образом, но уже существует история санкций за монополистическую практику, поэтому он уже считается рецидивистом.

Чтобы проверить отмену антиконкурентного поведения, Cofece может запросить у AICM в течение пяти лет и в любое время документацию, подтверждающую соблюдение наложенных обязательств.

В дополнение к тому, что он должен «гарантировать доступ в аэропорту, как для UNE, если они все еще заинтересованы и запросят его снова, а также для экономических операторов, которые получают или получили разрешение, выданное Секретариатом инфраструктуры, связи и транспорта», заявление читает.

Самолет Aeromexico Airlines приземлился в международном аэропорту имени Бенито Хуареса в Мехико 20 мая 2020 года на фоне новой пандемии коронавируса Covid-19. - От приостановки всех рейсов до снижения заработной платы своих сотрудников латиноамериканские авиакомпании принимают крайние меры и требуют государственной помощи перед лицом распространение коронавируса, что может привести к убыткам в размере 15 000 миллионов долларов в этом году. (Фото: ПЕДРО ПАРДО /AFP)

После того, как решение было доведено до сведения AICM, экономический оператор имеет право обратиться в судебные органы Федерации для пересмотра действий Комиссии посредством косвенного судебного разбирательства по процедуре ампаро.





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