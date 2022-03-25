Cofece оштрафовала AICM почти на 849 миллионов песо за монополистическую практику

Федеральная комиссия по экономической конкуренции (Cofece) оштрафовала Международный аэропорт Мехико (AICM) в четверг на 848,8 миллиона песо за монопольную практику.
В заявлении они подробно указали, что после расследования по делу DE-013-2018 было подтверждено, что AICM необоснованно отказалась предоставить разрешение компании Bus Transportation Terrestrial UNE (UNE), которая стремилась предложить услуги пассажирских перевозок в Пуэблу и из Пуэблы. Однако, поскольку он не получил одобрения администрации аэропорта, были созданы исключительные преимущества в пользу двух держателей разрешений на одном и том же маршруте, что изолировало их от конкуренции в ущерб пользователям.
Регулирующий орган отметил, что это не первый случай, когда AICM действует таким образом, но уже существует история санкций за монополистическую практику, поэтому он уже считается рецидивистом.
Чтобы проверить отмену антиконкурентного поведения, Cofece может запросить у AICM в течение пяти лет и в любое время документацию, подтверждающую соблюдение наложенных обязательств.
В дополнение к тому, что он должен «гарантировать доступ в аэропорту, как для UNE, если они все еще заинтересованы и запросят его снова, а также для экономических операторов, которые получают или получили разрешение, выданное Секретариатом инфраструктуры, связи и транспорта», заявление читает.
После того, как решение было доведено до сведения AICM, экономический оператор имеет право обратиться в судебные органы Федерации для пересмотра действий Комиссии посредством косвенного судебного разбирательства по процедуре ампаро.
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