Классика между парагвайцами и бразильцами, а Е — «группа смерти»

Асунсьон, 25 марта Поединки между бразильскими и парагвайскими клубами пройдут на групповом этапе Кубка Либертадорес 2022 года после жеребьевки, состоявшейся в эту пятницу в Луке, но E - это «группа смерти» с двумя бывшими чемпионами, Бока и Коринтианс; всегда жесткий Депортиво Кали и Всегда готов играть на высоте Ла Пис. Действующий чемпион Палмейрас был в группе А с эквадорским Эмелеком, венесуэльским депортиво Тачирой и боливийским дебютантом Индепендьенте Петролеро. Еще одна группа, которая привлекает внимание, - это C, поскольку в турнире участвуют три бывших чемпиона: уругвайский насьональ, аргентинцы Велес и Эстудиантес де ла Плата, а вместе с ними будет бразильский Ред Булл Брагантино. Кроме того, в группе D пройдут такие поединки, как Атлетико Минейро и Америка МГ из Бразилии; плюс исторические парагвайские соперники Серро Портеньо и Олимпия, оба из группы G, которые перенесут свою долгожданную суперклассику на континентальные соревнования. Этот этап, в котором сойдутся 32 команды, пройдет с 5 апреля по 26 мая, как это было установлено Южноамериканской конфедерацией футбола (Конмебол). Финал, запланированный на 29 октября, состоится на монументальном стадионе Исидро Ромеро Карбо в эквадорском городе Гуаякиль. ГРУПП - группа A Палмейрас (Бразилия) Эмелек (Эквадор) Депортиво Тачира (Венесуэла) Независимый Петролеро (Боливия) - группа B Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) Свобода (Парагвай) Каракас (Венесуэла) Сильнейший (Боливия) - группа C Национальный (Уругвай) Велес Сарсфилд (Аргентина) Ред Булл Брагантино (Бразилия) Студенты из Ла-Платы (Аргентина) - группа D Атлетико Минейро (Бразилия) Индепенденте дель Валье (Эквадор) Спортс Толима (Колумбия) Америка МГ (Бразилия) - Группа E Бока Хуниорс (Аргентина) Коринтианс (Бразилия) Кали (Колумбия) Всегда наготове (Боливия) - группа F Ривер Плейт (Аргентина) Коло-Коло (Чили) Альянса Лима (Перу) Форталеза - группа G Пеньяроль (Уругвай) Серро Портеньо (Парагвай) Колон, Аргентина Олимпия (Парагвай) - группа H Фламенго (Бразилия) Католический университет (Чили) Спортинг Кристал (Перу) Семинары (Аргентина).