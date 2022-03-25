Chumel Torres расправился с последователями AMLO за строительство поезда майя: «Жив для другого»

Комик Чумел Торрес набросился на последователей президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) и так называемого Четвертая трансформация (4 Т) для проектов, которые были реализованы во время его администрации, особенно поездом майя.

Через свой аккаунт в Twitter водитель El Pulso de la República поделился изображением, показывающим предполагаемую вырубку лесов, которая была проведена для строительства одной из флагманских работ нынешнего руководства.

Наряду с изображением комик чихуахуа заявил, что отдать голос политику, который основывал свою кампанию на обещаниях, может дорого стоить, поэтому он попросил союзников партии «Movimiento Regeneración Nacional» (Морена) «быть бдительными» на президентских выборах 2024 года.

Комик чихуахуа заявил, что отдать голос политику, который основывал свою кампанию на обещаниях, может дорого стоить (Фото: Twitter/ @ChumelTorres)

До его публикации реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать, так как пользователи присоединились к шутке ютубера, уверяя, что если бы президент Лопес Обрадор был оппозицией администрации, он бы уже организовал марши и блокады.

«Если бы Лопес был оппозицией, он бы уже организовал марши, останавливал наземные дороги, парализовал CDMX, чтобы остановить эту работу. Вне этого мы все очень теплые», «Он бы уже сделал очередную сидячую забастовку в реформе, или, по крайней мере, приковал бы себя к дереву» и «Быть раздражающим 18 лет махинациями и самым большим мошенничеством оказался он. Это невозможно было узнать», — были некоторые из ответов.

Следует отметить, что это был не единственный твит, который Чумель Торрес посвятил строительству поезда Майя, поскольку 23 марта он заявил, что работы «заканчивают джунгли», однако он указал, что «никто не мог знать», какой будет администрация Табаскеньо.

«Еще один прекрасный день в я не мог знать Зеландию», - написал он.

Чумель Торрес заявил, что пьеса «заканчивает джунгли» (Фото: Martín Zetina/cuartoscuro.com)

В другом сообщении влиятельный человек предложил художникам и певцам, присоединившимся к кампании #SelvamedelTren, против недавнего изменения маршрута при строительстве поезда Майя, снять видео о нехватке лекарств у детей, больных раком, и, таким образом, получить федерального президента чтобы поговорить об этой проблеме.

Точно так же 24 марта водитель El Pulso de la República бросил вызов стороннику Четвертой трансформации, чтобы «заткнуть нос» и задокументировать реальность строительства поезда майя.

Торрес бросил вызов стороннику Четвертой трансформации, чтобы «закрыть морду» (Фото: Twitter/ @ChumelTorres)

Через Twitter пользователь утверждал, что со строительством поезда майя страна получит 199 900 гектаров недавно посаженных деревьев, комментарий, который комик чихуахуа не пропустил.

«С помощью поезда майя вырубается около 100 гектаров деревьев. С помощью поезда майя высаживается 200 000 гектаров деревьев. То есть с помощью поезда майя мы получаем 199 900 гектаров деревьев. Но, конечно, от графини и из Лос-Анджелеса этого не видно», — написал пользователь сети.

На что создатель контента ответил: «Я заплачу за ваш перелет и посмотрим, правда ли это? С одного. Мы уходим, а ты закроешь мне рот. И вы публикуете его в своих журналах, или я опубликую его в El Pulso».

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