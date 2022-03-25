Министр иностранных дел Китая встретился с индийским коллегой во время неожиданного визита

Нью-Дели, 25 марта Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в эту пятницу со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джаишанкаром во время неожиданного визита, о котором не было сообщено никаких подробностей и который происходит после столкновений 2020 года между войсками из обеих стран на границе Западных Гималаев. «Я приветствовал министра иностранных дел Ван И в Хайдарабадском доме», правительственном здании, где индийские власти часто принимают иностранных высокопоставленных лиц, сообщил Джаишанкар в Twitter. «Наши обсуждения начнутся в ближайшее время», — добавил министр иностранных дел Индии. Ван прибыл в Нью-Дели вчера вечером, после посещения Пакистана и Афганистана, хотя индийское правительство вряд ли раскрыло подробности его повестки дня. Министр иностранных дел Китая раздражал индийские власти во время своего участия в качестве специального гостя на министерской встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшейся в соседнем Пакистане, где он утверждал, что разделяет чаяния исламского мира в Индийском Кашмире. Вчера Индия ответила, что проблемы спорного региона, из-за которого оба ядерных соседа вели две войны и несколько мелких конфликтов, являются внутренними для Индии в соответствии с ее официальной позицией. Это первый визит высокопоставленного китайского сановника после серии напряженности и столкновений, которые произошли в июне 2020 года между его войсками на западной гималайской границе. Отношения между двумя странами начали ухудшаться после пограничного столкновения в долине Галван к западу от озера Пангонг, самого тяжелого за 45 лет среди ядерных держав, в результате которого по меньшей мере 20 индийских солдат погибли и 76 получили ранения. Обе державы отреагировали на конфронтацию, отправив войска к королевской линии контроля (ЛАК), де-факто границе между двумя странами, что способствовало росту военной напряженности в регионе. Нью-Дели и Пекин с тех пор пытаются урегулировать кризис по дипломатическим каналам. ШЕФ даа/ГБК/иг