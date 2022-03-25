Испытание «Коробка»: «Выбранная гамма», бета-версия по-прежнему стремится ослабить одну из команд

В этот четверг начался новый цикл конкурса «Коробка», в котором группы столкнулись друг с другом за то, чтобы сохранить весь шкаф для решения следующих проблем, а два новых члена некоторых команд были приговорены к новым носителям жилетов для вынесения приговоров.

Тем не менее, перед встречей команд на арене были сложные настроения, но в эти моменты беспокойства и неуверенности команде удалось сочинить новый гимн, чтобы подбодрить себя и моральный дух и, таким образом, показать себя с максимальной отдачей в испытании.

«Однажды утром в городе ящиков я рано проснулся, думая о соревнованиях по земле, воздуху или бассейну или, может быть, обратиться к Богу, что это будет? , мы боремся за то, чтобы осуществить наши мечты и выиграть Вызов 2022 года», спели участники группы Gamma, взявшие за основу песню Лос Херманоса Зуэльты «Mi hermano y yo».

Гамма исполнила песню, чтобы мотивировать своих участников выложиться на каждом из соревнований третьего цикла. Взято из канала Каракол в прямом эфире

Со своей стороны, Бето и Тарзан, члены Альфы, пытались сочинить рэп для своей команды, прежде чем выходить на каждый из соревнований в боксах.

«... Я пришел, чтобы рассказать историю группы, которая один за другим завоевала место, с усилием, преданностью и преданностью делу мы в душе Альфа», - прочитал лирику фиолетового дома.

Задача была разработана в радужном боксе, в котором единственное существующее правило - никогда не касаться пола, в котором соперники должны были выполнять эстафеты между 3 мужчинами и 3 женщинами из каждой команды. Первое препятствие, которое они преодолели, заключалось в том, чтобы пересечь висячие бревна, пока они не дойдут до подвесных стен, которые им пришлось пересечь, не пересекая пол.

Конкурс «Вынесение приговоров и голод». Взято из канала Каракол в прямом эфире

После второй части соревнования им пришлось расположиться на платформах, которые уступили место деревянному цилиндру, который уступил место другим металлическим конструкциям, на которых располагались лестницы, которые привели к появлению новой платформы, где они нашли веревку с двумя кольцами на каждом конце.

Испытание приговора и голода, разработанное в Box Arcoiris, испытание воздухом и навыками. Взято из канала Каракол в прямом эфире

На последней платформе также было несколько утяжеленных кубов и штифтов, на которых подвешивались веревка и обручи, опуская их на основание на полу и размещая таким образом, чтобы при прохождении каждого из претендентов образовалась башня. Как только расположение куба было завершено, каждый участник возвращался к началу трека, чтобы уступить место своему партнеру для выполнения тех же действий.

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И хотя на первых минутах испытания команды шли рука об руку, постепенно Бета, занявшая первое место, и Омега на втором месте, воспользовалась преимуществами других групп, оставив позади соперников Альфа и Гамма, которые, к сожалению, потеряли возможность снова кормить либо для следующих этапов цикла.

Расположение кубиков в испытании «Суждение и голод». Взято из канала Каракол в прямом эфире

«Секрет в том, что мы доверяем друг другу, все мои товарищи по команде отличные спортсмены, и когда дело доходит до соревнований, они всегда стараются изо всех сил, несмотря ни на что...» — говорит Сета, капитан дома «Бета».

Разочарование было заметно среди членов Gamma, которые, помимо того, что снова сожалели о потере пользы от еды, некоторые обвинили Эмили в том, что она потеряла время в позиционировании куба в первую смену.

«Если я уронил ведро, не поймаю, в какое хиджуэп*та уронил ведро, то тот, кто продолжит ставить на него свечу, почему ты застрял в ведре, ведре, будет так, что за мной больше нет компаньонов... меня это очень злит, потому что я совершил эту ошибку, или если мы не смогли бы победили», — сказала Эмили.

Право выносить приговор мужчине и женщине принадлежало Бете, которая снова набросилась на Гамму, выбрав Скирлу и Эмили.

Скирла и Эмили были приговорены командой «Бета» к надеванию жилета для вынесения приговора. Взято из канала Каракол в прямом эфире

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