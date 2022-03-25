Испытание «Коробка»: «Выбранная гамма», бета-версия по-прежнему стремится ослабить одну из команд

В этот четверг начался новый цикл конкурса «Коробка», в котором группы столкнулись друг с другом за то, чтобы сохранить весь шкаф для решения следующих проблем, а два новых члена некоторых команд были приговорены к новым носителям жилетов для вынесения приговоров.
Тем не менее, перед встречей команд на арене были сложные настроения, но в эти моменты беспокойства и неуверенности команде удалось сочинить новый гимн, чтобы подбодрить себя и моральный дух и, таким образом, показать себя с максимальной отдачей в испытании.
«Однажды утром в городе ящиков я рано проснулся, думая о соревнованиях по земле, воздуху или бассейну или, может быть, обратиться к Богу, что это будет? , мы боремся за то, чтобы осуществить наши мечты и выиграть Вызов 2022 года», спели участники группы Gamma, взявшие за основу песню Лос Херманоса Зуэльты «Mi hermano y yo».
Со своей стороны, Бето и Тарзан, члены Альфы, пытались сочинить рэп для своей команды, прежде чем выходить на каждый из соревнований в боксах.
«... Я пришел, чтобы рассказать историю группы, которая один за другим завоевала место, с усилием, преданностью и преданностью делу мы в душе Альфа», - прочитал лирику фиолетового дома.
Задача была разработана в радужном боксе, в котором единственное существующее правило - никогда не касаться пола, в котором соперники должны были выполнять эстафеты между 3 мужчинами и 3 женщинами из каждой команды. Первое препятствие, которое они преодолели, заключалось в том, чтобы пересечь висячие бревна, пока они не дойдут до подвесных стен, которые им пришлось пересечь, не пересекая пол.
После второй части соревнования им пришлось расположиться на платформах, которые уступили место деревянному цилиндру, который уступил место другим металлическим конструкциям, на которых располагались лестницы, которые привели к появлению новой платформы, где они нашли веревку с двумя кольцами на каждом конце.
На последней платформе также было несколько утяжеленных кубов и штифтов, на которых подвешивались веревка и обручи, опуская их на основание на полу и размещая таким образом, чтобы при прохождении каждого из претендентов образовалась башня. Как только расположение куба было завершено, каждый участник возвращался к началу трека, чтобы уступить место своему партнеру для выполнения тех же действий.
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И хотя на первых минутах испытания команды шли рука об руку, постепенно Бета, занявшая первое место, и Омега на втором месте, воспользовалась преимуществами других групп, оставив позади соперников Альфа и Гамма, которые, к сожалению, потеряли возможность снова кормить либо для следующих этапов цикла.
«Секрет в том, что мы доверяем друг другу, все мои товарищи по команде отличные спортсмены, и когда дело доходит до соревнований, они всегда стараются изо всех сил, несмотря ни на что...» — говорит Сета, капитан дома «Бета».
Разочарование было заметно среди членов Gamma, которые, помимо того, что снова сожалели о потере пользы от еды, некоторые обвинили Эмили в том, что она потеряла время в позиционировании куба в первую смену.
«Если я уронил ведро, не поймаю, в какое хиджуэп*та уронил ведро, то тот, кто продолжит ставить на него свечу, почему ты застрял в ведре, ведре, будет так, что за мной больше нет компаньонов... меня это очень злит, потому что я совершил эту ошибку, или если мы не смогли бы победили», — сказала Эмили.
Право выносить приговор мужчине и женщине принадлежало Бете, которая снова набросилась на Гамму, выбрав Скирлу и Эмили.
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