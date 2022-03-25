Кошки, как и люди, могут страдать астмой: все, что вам нужно знать, чтобы предотвратить ее

Важность здоровья котят важна для того, чтобы они прожили долгую, полноценную и несложную жизнь. Вот почему посещение ветеринара два раза в год важно, поскольку раннее выявление любого заболевания обеспечивает почти полностью успешное лечение.

Среди условий, от которых могут страдать кошки, - астма. Это заболевание, обнаруженное на ранней стадии и надлежащее лечение у ветеринара, обычно имеет очень хороший прогноз. Однако это также может быть опасной для жизни чрезвычайной ситуацией.

По оценкам, кошачья астма поражает от 1% до 5% кошек и чаще кошек от молодого до среднего возраста. Средний возраст выявления и постановки диагноза установлен на уровне от 4 до 5 лет, поэтому у многих кошек, страдающих астмой, клинические симптомы наблюдаются очень рано в жизни.

«Как и люди, кошачьи могут страдать от этого хронического и рецидивирующего воспалительного заболевания, поражающего бронхи», - объясняет Мария Инес Розатти (MN 8505), специалист по кошачьей медицине.

«Грубо говоря, когда у мичи астма, происходит то, что бронхи сокращаются и воспаляются, что вызывает затруднение дыхания», - описывает специалист. «Также важно быть внимательным к любому среднему и сильному кашлю, так как очень часто кашель путают с удалением комков шерсти. В случае астмы животное обычно вытягивает шею, наклоняет голову вниз и испытывает спазмы, как будто хочет получить что-то, что задыхается, но безуспешно», - говорит Розатти, которая также отвечает за команду щенков «Дружелюбные к кошкам».

«Как и люди, кошачьи могут страдать от этого хронического и рецидивирующего воспалительного заболевания, поражающего бронхи», - объясняет Мария Инес Розатти (MN 8505), специалист по кошачьей медицине. Фото: Кристин Клосе/DPA

По словам ветеринара, ключ заключается в том, чтобы попытаться уменьшить факторы, которые могут вызвать или ухудшить этот тип реакции в организме. Наиболее распространенные рекомендации заключаются в том, чтобы избегать закрытых гигиенических поддонов и использования песка, который производит много пыли, избегать воздействия табачного дыма и использования аэрозолей, спреев для окружающей среды, благовоний и тому подобного. Также рекомендуется проветривать комнаты, пылесосить и пропускать влажные тряпки вместо тряпки или сухой ткани и избегать избыточного веса нашей кошки.

Симптомы, о которых следует знать: одышка, более быстрое, чем обычно, и поверхностное дыхание, хрипы или шумы при дыхании, дыхание открытым ртом, синие слизистые оболочки, апатия, усталость или непереносимость физических упражнений. Может возникать умеренный или сильный кашель, иногда сопровождающийся тошнотой. Ответственные за кошек часто могут путать кашель с процессами, «удаляя» комки шерсти. Характерно положение тела кошки, когда она страдает от этого кашля.

Как я узнаю, что у моей кошки астма? каковы симптомы бронхиальной астмы?

Апатия, усталость, непереносимость физических упражнений или активности. Также из-за недостатка кислорода

Наиболее распространенными симптомами кошки с проблемами этого типа являются:

Затрудненное дыхание (одышка). Выдох часто влияет больше, чем вдох.

Более быстрое, чем обычное, и поверхностное дыхание (тахипноэ). В самых тяжелых случаях учащенное дыхание может происходить с открытым ртом животного, поскольку воздуха, который вдыхается вместе с воздухом через носовые ходы, недостаточно.

Свист или шумы при дыхании, когда воздух проходит через воспаленные бронхи и суженные дыхательные пути

Синяя слизистая оболочка (цианоз) из-за отсутствия оксигенации.

Апатия, усталость, непереносимость физических упражнений или активности. Также из-за недостатка кислорода.

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