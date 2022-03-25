Байден «разочарован» тем, что не смог проникнуть в Украину, чтобы увидеть ситуацию

Варшава, 25 марта Президент Соединенных Штатов Джо Байден был в эту пятницу «разочарован» тем, что не смог пересечь границу с Украиной из Польши, чтобы оценить для себя влияние войны на эту страну, заверив, что ему не «разрешили» сделать это по соображениям безопасности. «Я здесь, в Польше, чтобы посмотреть на гуманитарную ситуацию и, честно говоря, часть моего разочарования исходит от того, что я не вижу этого воочию, как делал в других местах», - заявил Байден во время визита в польский город Жешув, расположенный недалеко от украинской границы. ШЕФ фунт/вуз