Австралия подтверждает массовое отмывание денег на Большом Барьерном рифе

Сидней, Австралия, 25 марта Австралийские власти подтвердили в эту пятницу, что Большой Барьерный риф, расположенный на северо-востоке страны, страдает от массивного обесцвечивания кораллов, шестого с 1998 года, несмотря на условия, вызванные явлением Ла-Нинья, которое помогает охлаждать воды. Это отмывание, связанное с изменением климата, происходит в то время, когда миссия ЮНЕСКО оценивает с 21 по 30 марта состояние здоровья Великого Барьера, которое рискует быть включенным в список наследия, находящегося под угрозой в этом году, а также меры, принятые для его защиты в рамках плана «Рифы 2050». «Более половины живого кораллового покрова, который мы видим с воздуха, сильно обесцвечено и может иметь признаки флуоресценции розового, желтого и синего цветов», — сказал биолог Австралийского института морских наук (AIMS) Нил Кантин. Эксперт добавил в видеоролике о завершении аэрофотосъемки 750 рифов, проведенной с Управлением морского парка Большого Барьерного рифа (также называемого Рифами, GBRMPA), что кораллы производят эти флуоресцентные пигменты «в попытке защитить свои ткани от тепла и интенсивного солнца во время этих морских волны жары». GBRMPA указала в своем еженедельном отчете, опубликованном на своем веб-сайте, что «при умеренных условиях обесцвеченные кораллы могут оправиться от этого стресса, как это произошло в 2020 году, когда была очень низкая смертность кораллов, связанная с массовым обесцвечиванием». Государственное агентство считает, что погодные условия на ближайшие недели имеют решающее значение для определения общего масштаба и серьезности» этого обесцвечивания в Большом Барьере, площадь которого составляет 348 000 квадратных километров, является крупнейшей коралловой системой в мире. Со своей стороны, Рик Лек, глава отдела океанов WWF-Australia, сказал в заявлении, что «изображения отбеленных кораллов являются душераздирающим напоминанием об Австралии, что она может сделать гораздо больше для смягчения изменения климата, чтобы защитить Великий барьер». Большой Барьерный риф, который ранее подвергался значительному обелению в 1998, 2002, 2016, 2017 и 2020 годах, в прошлом году вот-вот будет включен в список наследия, находящегося под угрозой. Этот риф, ситуация которого была описана в конце 2020 года Международным союзом охраны природы от «серьезной озабоченности» до «критической» — наихудшего природоохранного рейтинга — по-прежнему находится во власти изменения климата. Большой барьер, где обитает 400 видов кораллов, 1500 видов рыб и 4000 разновидностей моллюсков, начал разрушаться в 1990-х годах из-за двойного воздействия потепления морской воды и повышения ее кислотности из-за увеличения присутствия CO2 в атмосфере.