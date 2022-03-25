АС приветствует гуманитарное перемирие в Эфиопии и приверженность прекращению огня

Аддис-Абеба, 25 марта Африканский союз (АС) в эту пятницу приветствовал объявление правительством Эфиопии «бессрочное гуманитарное перемирие» и приверженность повстанцев в северном районе Тигре «прекращению боевых действий» в случае поступления такой помощи. «Председатель Комиссии (Секретариата) АС Мусса Факи Махамат приветствует объявление бессрочного гуманитарного перемирия (...) в попытке ускорить столь необходимую гуманитарную помощь населению региона Тигре», — говорится в заявлении АС. «(Махамат) также приветствует заявление регионального правительства Тигре о приверженности соблюдению этого гуманитарного перемирия и его объявление о немедленном прекращении военных действий», - говорится в документе. В этом сценарии Махамат призвал сообщество доноров и гуманитарные учреждения удвоить свои усилия «по облегчению тяжелой гуманитарной ситуации в Тигре и во всех (пострадавших от войны) регионах, включая Амхару и Афар». Кроме того, председатель Комиссии Африканского союза и бывший премьер-министр Чада продолжали выступать за диалог между всеми сторонами в целях достижения «всеобъемлющего прекращения огня». Это сообщение появилось после того, как правительство Эфиопии объявило в четверг «бессрочное гуманитарное перемирие», которое немедленно вступило в силу на севере страны после нескольких месяцев «фактической блокады» в регионе, осужденной Организацией Объединенных Наций. «Это решение принято для обеспечения свободного потока чрезвычайной гуманитарной помощи для всех тех, кто в ней нуждается», — заявили в эфиопском правительстве. Со своей стороны, повстанцы Народного фронта освобождения Тигре (НФОТ) объявили в эту пятницу о своей приверженности «прекращению военных действий» в войне, которую они ведут против правительства Эфиопии с ноября 2020 года. «Если возникнут надлежащие обстоятельства для того, чтобы наш народ мог получить гуманитарную помощь в объеме, соизмеримом с потребностями на местах и в разумные сроки, правительство Тигре обязуется немедленно прекратить боевые действия», — говорится в заявлении, опубликованном в этом документе. утро. Война началась 4 ноября 2020 года, когда премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед отдал приказ о наступлении на НФОТ — партии, которая управляла регионом — в отместку за нападение на федеральную военную базу в Тигре и после эскалации политической напряженности. По данным ООН, около 5,2 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи в Тигре и соседних регионах Амхара и Афар. Тысячи людей также погибли и около двух миллионов были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия. ШЕФ уже пм/па/иг