По данным местных источников, в результате нападения на театр в Мариуполе погибло 300 человек

Львов (Украина), 25 марта Около 300 беженцев на театре действий украинского города Мариуполь были убиты в результате российской бомбардировки 16 марта, сообщили местные власти в эту пятницу, которые основаны на показаниях выживших. «Есть информация от очевидцев, что около 300 человек погибли в Мариупольском драматическом театре в результате бомбардировки российского самолета», — заявил городской совет в окружении российских войск на своем Telegram-канале. «Мы хотели до конца поверить, что всем удалось спасти себя. Но слова тех, кто находился в здании во время теракта, говорят об обратном», - говорится в сообщении. Около 130 человек были спасены живыми из бомбоубежища, построенного под портовым городским театром, как сообщила на прошлой неделе комиссар украинского парламента по правам человека Людмила Денисова. По данным украинских властей, от 1000 до 2000 человек укрывались в подвале театра, но они не смогли определить количество людей, находившихся внутри во время бомбардировки. Поэтому число тех, кто все еще может быть похоронен под завалами, неизвестно. Российские войска уже контролируют восточную часть города, которая была разрушена боевыми действиями и где около 100 000 жителей почти не имеют воды, электричества и предметов первой необходимости, таких как продукты питания или лекарства. Министерство обороны России объяснило разрушение театра действий ультраправым украинским батальоном «Азов», который он обвинил во взрыве театра как провокацию, а Москва заявила, что бомбила здание, потому что в нем прятались боевики. ШЕФ инт-чч/фп