По меньшей мере шесть человек погибли после новой атаки российских войск в Донецке

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of people killed during shelling lie on a street in front of a residential building in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 18, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате российских атак в этом регионе Украины погибли по меньшей мере шесть человек, двое из них дети и одиннадцать получили ранения.

«В этот четверг мы узнали, что россияне убили еще двоих детей в Донецке: одиннадцатилетнюю девочку в Мариуполе и 14-летнего мальчика в Ясной Поляне», — пояснила Кириленко в своем аккаунте в Telegram, собранном российским информационным агентством Интерфакс.

С другой стороны, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в своем официальном профиле в Facebook, что российские войска обстреляли две церкви. Один из них под названием «Радость всех, кто страдает», понес бы ущерб, согласно информационному агентству Укринформ.

В других частях страны киевская администрация предупредила своих жителей опломбировать окна из-за пожара и нескольких взрывов в течение ночи в столице, как сообщает The Kiev Independent.

Военнослужащие пророссийских войск прогоняют бронетехнику мимо местных жителей в ходе украинско-российского конфликта в осажденном южном портовом городе Мариуполь, Украина 24 марта 2022 года. REUTERS/Александр Ермоченко

В четверг по меньшей мере четыре человека были убиты, в том числе двое детей, и еще шесть получили ранения в результате нападения России в городе Рубийне, недалеко от Луганска, на востоке Украины, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Гайдай.

Губернатор добавил, что баланс несчастных случаев рискует «значительно увеличиться».

«Русские гибнут, они не могут двигаться вперед, поэтому они начали использовать тяжелое вооружение», — сказал Гайдай.

По словам губернатора, московские войска также обстреляли Лисичанск и Новодружеск, два города, расположенные примерно в 80 км к северо-западу от Луганска.

«Россияне ночью атаковали Луганскую область ракетными и фосфорными бомбардировками. Четверо погибших», — сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадай в сообщении, размещенном в социальной сети Facebook.

Он указал, что за последние сутки было повреждено или разрушено 31 здание, в том числе 23 дома, и отметил, что обстрелы были нанесены на города Кремина, Лисичанск, Новодружеск, Рубежное, Северодонецк и Воеводовка.

По оценкам украинских властей, в четверг более 3300 человек были эвакуированы по гуманитарным коридорам из нескольких осажденных городов, большинство из которых прибыли из Мариуполя, подвергшихся интенсивному нападению со стороны российских войск с начала вторжения 24 сентября. февраль.

«24 марта все семь гуманитарных коридоров работали. 3343 человека были эвакуированы из разных городов», — пояснила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем официальном аккаунте в Facebook.

Он также пояснил, что большинство из них, 2717 человек, покинули портовый город Мариуполь и отправились в Запорожье на частном транспорте.

(По информации от AFP и Europa Press)

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