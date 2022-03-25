Артуро Видаль получил скидку, но она была отменена VAR в Чили против Бразилии

Чили проигрывает Бразилии со счетом 2:0 в предпоследний день отборочного турнира в Катаре 2022 года. «Роха» перешла по инициативе на дополнительный этап, они создали опасную игру, которая закончилась голом Артуро Видаля. К сожалению, VAR отменил свой гол за форвардную позицию полузащитника.

Это произошло через 48 минут после начала игры. Хоакин Монтесинос, заменивший Энцо Роко, боролся за правый фланг и сумел получить прострел, который встретил Артуро Видаля, который отлично определился против Алиссона.

Рефери свистел гол для чилийцев, но VAR предупредил, что пересмотрит игру. После нескольких минут ожидания был сделан вывод, что футболист «Интера» находится в офсайде, поэтому действия возобновились на стадионе «Маракана».



