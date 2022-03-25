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четверг 24 март 2022
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Россия

Артуро Видаль получил скидку, но она была отменена VAR в Чили против Бразилии

Сборная Чили вскоре после закрытия разрыва в квалификационном матче Катара 2022 года, но гол руля был отменен из-за продвинутой позиции.

Newsroom Infobae

24 март 2022

Чили проигрывает Бразилии со счетом 2:0 в предпоследний день отборочного турнира в Катаре 2022 года. «Роха» перешла по инициативе на дополнительный этап, они создали опасную игру, которая закончилась голом Артуро Видаля. К сожалению, VAR отменил свой гол за форвардную позицию полузащитника.

Это произошло через 48 минут после начала игры. Хоакин Монтесинос, заменивший Энцо Роко, боролся за правый фланг и сумел получить прострел, который встретил Артуро Видаля, который отлично определился против Алиссона.

Рефери свистел гол для чилийцев, но VAR предупредил, что пересмотрит игру. После нескольких минут ожидания был сделан вывод, что футболист «Интера» находится в офсайде, поэтому действия возобновились на стадионе «Маракана».


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