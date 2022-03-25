Ана Карраско 3.0

Мадрид, 25 марта Ана Карраско стала пионером в качестве первой женщины, выигравшей чемпионат мира по мотоциклам. Теперь, четыре года спустя, он возвращается в Moto3 и заново изобретает себя вне трасс. Мурсийский пилот и ее окружение перешли в цифровой мир, чтобы увеличить свой доход. Чтобы монетизировать ее 402 000 подписчиков в социальных сетях и возглавить проект женского спортивного невзаимозаменяемого токена (NFT), ее проблемы при выходе из велосипеда. В этом месяце Carrasco выпустила свою коллекцию NFT, чтобы ее подписчики могли в цифровом виде сохранить память о пилоте и выбрать эксклюзивные преимущества. Предложение состоит из торговой карточки с исторической фотографией Аны и другой с изображением ее шлема; в дополнение к возможности получить доступ к встрече с ней или пропусков, чтобы жить своей карьерой из коробки, среди других преимуществ. По данным ее окружения для EFE, в первую неделю более половины из 50 доступных акций уже были проданы в рамках акции, с помощью которой она открывает новый раздел компании «Dorsal 11», которую я создал, чтобы помочь таким спортсменам, как она, в маркетинге и коммуникации. Ее краткосрочная цель с брендом «Dorsal 11 Fanatics» - создать рынок для женских спортивных NFT, чтобы возглавить рост этого сектора среди своих сверстников из любой дисциплины. «Цель состоит в том, чтобы упростить их создание в 3 клика и приблизить эту технологию к нашим подписчикам, чтобы облегчить взаимодействие с ними», - говорит Карраско. «Я уверена, что эта инициатива поможет нам поднять женский спорт на более высокий уровень, охватив больше эндемичных аудиторий. Не только в женских категориях, но и в спорте в целом», - добавил он. Маркетинг 21-го века, продолжающий расти в цифровом мире, которому всегда доверял пилот. Более того, в долгосрочной перспективе взгляните на метавселенную. «Мы не хотим, чтобы он оставался на простой фотографии или в хроме. Мы хотим объединить реальный мир с цифровым. Что в будущем благодаря этим NFT тот, кто их купит, сможет носить шлем Аны в метавселенной», - сказала EFE Элисео Эскамес, соучредитель и генеральный директор «Dorsal 11». Возвращение мурсийской гонщицы заставило ее адаптироваться к другому мотоциклу и другому направлению бизнеса. В этом цифровом аспекте она стала первой испанской спортсменкой, присоединившейся к компании Horizm, инструменту, который ценит ее цифровые активы; она считает подписчиков, активы и помогает ей монетизировать их. Каждый пост, который Ана Карраско делает в любой из своих социальных сетей, в котором у нее 402 000 подписчиков, комментариев и взаимодействия, измеряется, чтобы установить ценность бренда пилота. Что стоит заниматься спортом, определяется хронометром на трассе, цифровым измерением Horizm, у которого есть свои клиенты, среди прочих, Реал Мадрид и Челси, соперники в четвертьфинале Лиги чемпионов. В Испании также есть свои услуги «Реал Сосьедад» и «Понферрадина». Ана Карраско, которая в конце 2020 года взялась за преодоление барьеров в другом секторе. О киберспорте. С октября того же года она является стратегическим советником команды «eSports» в UCAM. ««Киберспорт» во многом похож на мотоспорт, например, полагаясь на спонсорство и соревнуясь с помощью машин. Это спорт, в котором в основном участвуют спортсмены мужского пола, и у Анны есть большой опыт преодоления барьеров», - сказал Пабло Розике, спортивный директор университета. Несколько фронтов и все в цифровом мире, чтобы расширить свое направление бизнеса и сделать возвращение на чемпионат мира по мотоциклетному спорту успешным приключением на мотоцикле и вне мотоцикла. Оскар Майя Бельчи