На фоне обвинений в «ускоренной» попытке депутаты начали обсуждение реформы электроэнергетики

Fotografía cedida este mates por la Cámara de Diputados de México, en la que se registró el desarrollo de una sesión ordinaria de trabajo, en Ciudad de México (México). El Parlamento aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente. EFE/Cámara de Diputados

В разгар требований оппозиции Палата депутатов начала обсуждение реформы электроэнергетики, предложенной президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, и, хотя ожидается, что она состоится на пленарном заседании в апреле, все равно не будет определенной даты, по крайней мере, об этом заявил президент Комитета по конституционным вопросам Хуан Рамиро Робледо.

«Информация для прессы не является официальной информацией. Назначена дата начала дискуссионного этапа, который наступил сегодня; он должен быть вынесен и утвержден в апреле, хотя точной даты для выхода на пленарное заседание нет», - заявил во время пресс-конференции законодатель Движения национального возрождения (Морена).

Это после того, как СМИ вышли за рамки СМИ, голосование по инициативе будет проведено 13 апреля, в середине Страстной недели, что вызвало критику со стороны оппозиции.

Федеральная палата депутатов Мексики (Фото: любезно)

Законодатель Моренисты отрицал намерение одобрить ускоренную реформу электроэнергетики.

«Инициатива президента, которая мотивирует этот процесс, уже подана в течение шести месяцев (до принятия законодательного органа), ее нельзя торопить, торопиться нельзя, не может быть никаких возражений по поводу времени, если ему исполнится шесть месяцев. И работать законодательным, потому что любой день может быть включен и любой день возможен», - сказал он.

Робледо сказал, что после того, как объединенные комиссии по энергетике и конституционным вопросам будут созданы на постоянной сессии на следующей неделе, все парламентские группы смогут высказать свои соображения по этому предложению.

«Все парламентские группы смогут внести свой вклад, они смогут обсуждать, они смогут возражать против любого аспекта проекта заключения, который будет представлен», - подчеркнул он.

Со своей стороны, президент Комиссии по энергетике Мануэль Родригес подчеркнул, что реформа электроэнергетики президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сохраняет гарантии для инвестиций физических лиц, уже присутствующих в электроэнергетическом секторе.

Фото: EFE/Хосе Пасос/Архив

Спорная инициатива президента Лопеса Обрадора по реформе направлена на ограничение частного участия в производстве электроэнергии до 46% в пользу Федеральной комиссии по электроэнергии (CFE), обвиняемой в использовании загрязняющих и устаревших электростанций.

Депутаты от оппозиции подвергли критике срочность обсуждения и анализа этой конституционной реформы.

Для проведения реформы федеральному правительству необходимо квалифицированное большинство в Палате депутатов (333 законодателя). Однако Морена потеряла это большинство после промежуточных выборов 6 июня, поскольку, добавив свои голоса с голосами своих союзников (PT и Партия зеленых), они всего 277, поэтому ей нужно убедить как минимум 57 депутатов от оппозиции.

Перед обсуждением в Палате депутатов в течение нескольких недель в нижней палате проводился открытый парламент с участием политиков, аналитиков и представителей промышленности для оценки предложения о реформе.

(Фото: скриншот)

Во время создания группы дружбы между Мексикой и США, которая была создана в Палате депутатов, посол США в Мексике Кен Салазар призвал к реформе электроэнергетики для соблюдения существующих соглашений и контрактов.

«Эти контракты соблюдаются, соглашения, которые были заключены с существующими законами, с тех пор инвестированы, потому что если нет доверия, не будет инвестиций, и нам нужны инвестиции. Нам нужны инвестиции на юго-востоке, нам нужны инвестиции в Коауила, в местах, где столько солнечной энергии», - сказал он.

В этой связи Мануэль Родригес Гонсалес, председатель Комиссии по энергетике Палаты депутатов, заявил, что «инвестиции тех, кто уже присутствует в электроэнергетике, гарантированы».

Фото: EFE/Марио Артуро Мартинез/Архив

Он также попросил Салазара о спокойствии, потому что, по его словам, «внутренние и иностранные частные инвестиции, которые присутствуют, и будущие, будут иметь все гарантии, чтобы оставаться присутствующими в Мексике».

В том же ключе Робледо заявил, что «все содержание и юридическая сфера контрактов и разрешений будут соблюдаться. Об этом говорится в инициативе президента».

С информацией от EFE

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: