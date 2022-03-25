Землетрясение магнитудой 5,1 в Арекипе, одном из самых сейсмических районов Перу

Лима, 24 марта Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в этот четверг в андском городе Кабанаконде, провинция Кайллома, в регионе Арекипа, на юге Перу, и пока не сообщалось о личном или материальном ущербе. Теллурическое движение произошло в 1956 году по местному времени (24,56 по Гринвичу) с эпицентром в 11 км к юго-востоку от Кабанаконде на глубине 130 километров, как сообщает Геофизический институт Перу (IGP). Землетрясение ощущалось с интенсивностью III в Кабанаконде, который относится к одному из самых сейсмических районов страны. Восемь дней назад Кайллома была потрясена чередой из 19 землетрясений за один день, сильнейших с магнитудой 5,5, в результате чего сотни домов были похоронены, потому что большинство из них было построено из глиняного кирпича. Мэр округа Мака Сиксто Рохас посетовал, что местная церковь, являющаяся их культурным наследием, также треснула, и они ждали помощи регионального правительства для оказания помощи пострадавшим семьям. Перу находится в так называемом Тихоокеанском поясе пожара, где происходит 80% глобальной сейсмической активности. ШЕФ ммр/ррт